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हजारों साल से सेन समाज की रही है भूमिका, जन्म से लेकर मृत्यु तक काम नाई बिना अधूरा : डॉ रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह में कहा कि आज का नहीं हजारों साल से छत्तीसगढ़ और देश के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है. व्यक्ति की मृत्यु हो जन्म हो शादी हो ब्याह हो सब कुछ हो सकता है. लेकिन नाई के बिना नहीं हो सकता. समाज में रिश्ते होते हैं. परिवार का हिस्सा होता है. वह घर के आखिरी कमरे तक जाने की ताकत रखता है.

रायपुर : रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सेन समाज के द्वारा सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें सेन समाज के प्रदेश भर के पदाधिकारी और समाज के लोग उपस्थित हुए. इसके साथ ही सेन समाज के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी दूसरे प्रदेश से आए थे. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सेन समाज के द्वारा कुछ मांग रखी गई थी, जिसमें उन्होंने सेन समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की.

यह इस समाज की ताकत है. इतना भरोसा समाज में गांव में इनकी जड़े हैं. पीढ़ियों से रिश्तेदारी है. मैं भी गांव जाता हूं मेरे को रिश्तेदारी से बोलते थे. कोई भांजा बोलता था कोई बबा बोलता था. ये अद्भुत समाज के सामंजस्य पौढ़ी समाज की रचना जो हुई यह छत्तीसगढ़ और देश के प्रजातंत्र का सबसे पहला सीढ़ी है. जिसे बाद में दूसरी व्यवस्था उभरकर आई है. यह उसका हिस्सा है- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

इस कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस सम्मेलन में भारी संख्या में सेन समाज के प्रदेश भर से लोग उपस्थित हुए थे. इनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर मध्य प्रदेश से पधारे थे. राजस्थान के लोग भी उनके समाज से आए थे.

छत्तीसगढ़ सेन समाज के द्वारा सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम बड़े भव्यता के साथ यह समारोह संपन्न हुआ है. केश शिल्पी का सम्मान भी हुआ है. गौरी शंकर श्रीवास के शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. उनको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं. उनके समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए की देने की घोषणा भी की है- विष्णुदेव साय, सीएम छग

वही मुख्यमंत्री ने शिवलिंग पर कथित टिप्पणी को लेकर कहा की पन्नालाल ने इस पर अभद्र टिप्पणी की थी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है. गिरफ्तारी भी हुई है. कार्यवाही भी होगी.इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, कौशल एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के साथ ही वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन भी मौजूद रहे.



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