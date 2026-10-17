विश्व में शांति स्थापना का प्रमुख केंद्र बन सकता है भारत : डॉ. इंद्रेश कुमार
लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में धर्म संस्कृति संगम की अवध प्रांत इकाई की तरफ से संगोष्ठी आयोजित की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:53 PM IST
लखनऊ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान होने के चलते यहां सभी धर्म मिलकर चलते हैं. देश में कट्टरता या लड़ाकू सोच नहीं चल सकती. दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनके प्रार्थना करने का तरीका भले ही अलग हो, पर सभी एक ही ऊपर वाले से अरदास करते हैं. जिस प्रकार माता-पिता सभी संतानों से समान ममता रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी सबको समभाव से देखता है.
लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में धर्म संस्कृति संगम की अवध प्रांत इकाई की तरफ से राष्ट्र की उन्नति में समता, समानता, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव का महत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई. इस दौरान डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि विश्व में शांति स्थापना का प्रमुख केंद्र भारत ही बन सकता है. भारत 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' का संदेश देता है.
#WATCH | लखनऊ | RSS नेता इंद्रेश कुमार ने CJP के प्रदर्शन पर कहा, "यह अभियान शिक्षा से शुरू हुआ था लेकिन शिक्षा यह अभियान भटक गया... कुल मिलाकर यह है कि ये आंदोलन अब राजनीतिक दलों का आंदोलन बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी तो अब उसमें से भटक चुकी है... ये संविधान और अराजकता के बीच आमने-सामने की लड़ाई है। मेरा कहना है कि आपको जो भी लड़ाई लड़नी है, संवैधानिक मायनों से लड़ें, अराजकता फैलाने के मार्ग से मत लड़िए... फिर उसकी तुलना बांग्लादेश से होगी। वहां पर अल्पसंख्यकों पर हर समय अत्याचार हो रहा है... बांग्लादेश मॉडल का मतलब है हिंसा, हिंसा और हिंसा... कट्टरपंथी राज होगा और शांतिप्रिय लोगों के लिए जगह नहीं होगी। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर बांग्लादेश मॉडल चाहने वाले लोगों को देने होंगे..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2026
अपने संबोधन में डॉ. इंद्रेश कुमार ने सामाजिक समरसता और देश की एकता पर बल दिया. अयोध्या बावन मंदिर के पीठाधीश्वर वैदेही बल्लभ शरण महाराज ने अध्यक्षता की. अन्य वक्ताओं में केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री प्रो. सोनिया नित्यानंद, अयोध्या के धोबी मंदिर के महंत छत्तरदास महाराज, अयोध्या के रविदास मंदिर के महंत अवधेश दास महाराज एवं निराला दास महाराज एवं अन्य संतों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज में समानता, भ्रातृत्व और समरसता को राष्ट्र निर्माण की कुंजी बताया.
अनुष्ठान की रचना को सफल बनाने में धर्म संस्कृति संगम के राष्ट्रीय मंत्री अरुण सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश लांबा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भंते सील रत्न, प्रांत सद्भाव प्रमुख राजेंद्र, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनीष वर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिपाल सिंह का विशेष योगदान रहा. प्रांत सद्भाव प्रमुख राजेंद्र ने प्रस्तावना प्रस्तुत की.
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