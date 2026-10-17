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विश्व में शांति स्थापना का प्रमुख केंद्र बन सकता है भारत : डॉ. इंद्रेश कुमार

संगोष्ठी के दौरान ( Etv Bharat )

लखनऊ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान होने के चलते यहां सभी धर्म मिलकर चलते हैं. देश में कट्टरता या लड़ाकू सोच नहीं चल सकती. दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनके प्रार्थना करने का तरीका भले ही अलग हो, पर सभी एक ही ऊपर वाले से अरदास करते हैं. जिस प्रकार माता-पिता सभी संतानों से समान ममता रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी सबको समभाव से देखता है.





लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में धर्म संस्कृति संगम की अवध प्रांत इकाई की तरफ से राष्ट्र की उन्नति में समता, समानता, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव का महत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई. इस दौरान डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि विश्व में शांति स्थापना का प्रमुख केंद्र भारत ही बन सकता है. भारत 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' का संदेश देता है.



