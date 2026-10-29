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BHU में शोध रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण; अध्ययन में 8,518 लोगों ने दी प्रतिक्रिया, संगोष्ठी में इन पहलुओं पर हुआ विमर्श

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में गुरुवार को संगोष्ठी का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के के.एन. उडुप्पा सभागार में गुरुवार को ‘निर्वाचक नामावली की शुचिता एवं विशेष गहन पुनरीक्षण' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, मतदाता समावेशन, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनविश्वास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विमर्श करना था.

रिसर्च टीम हेड की डॉ. रोमसा शुक्ला ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) काशी हिंदू विश्वविद्यालय के के.एन. उडुप्पा सभागार में गुरुवार को पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, बीएचयू तथा तुलनात्मक एवं दर्शन विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी का प्रमुख आकर्षण ‘Electoral Roll Integrity and the Special Intensive Revision (SIR)’ विषय पर तैयार शोध रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण रहा.

इस शोध पत्र की लेखिका डॉ. रोमसा शुक्ला हैं. शोध के अंतर्गत 8,518 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया. सर्वेक्षण में 24 प्रश्नों को शामिल किया गया तथा मई से अगस्त 2026 के बीच क्षेत्रीय अध्ययन संपन्न किया गया. इस अध्ययन में कुल 30 जिलों का विश्लेषण किया गया.









कार्यक्रम का स्वागत संबोधन डॉ. रोमसा शुक्ला ने प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है. एसआईआर देशहित में जरूरी है. प्रो. सुषमा यादव ने शोध रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे एक अनुभवजन्य एवं सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन बताया. उन्होंने शोध की पद्धति, उसके निष्कर्षों तथा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के संदर्भ में विषय की प्रासंगिकता को विस्तार से समझाया. उन्होंने इस प्रकार के अध्ययनों को चुनावी प्रक्रिया, नागरिक अधिकारों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. संगोष्ठी के दौरान दो पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया. मुख्य अतिथि इतिहास संकलन समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. बालमुकुंद पांडेय ने अपने संबोधन में मताधिकार, जनभागीदारी तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक की भूमिका पर प्रकाश डाला.