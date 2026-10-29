BHU में शोध रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण; अध्ययन में 8,518 लोगों ने दी प्रतिक्रिया, संगोष्ठी में इन पहलुओं पर हुआ विमर्श
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के के.एन. उडुप्पा सभागार में गुरुवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:55 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के के.एन. उडुप्पा सभागार में गुरुवार को ‘निर्वाचक नामावली की शुचिता एवं विशेष गहन पुनरीक्षण' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, मतदाता समावेशन, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनविश्वास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विमर्श करना था.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के के.एन. उडुप्पा सभागार में गुरुवार को पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, बीएचयू तथा तुलनात्मक एवं दर्शन विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी का प्रमुख आकर्षण ‘Electoral Roll Integrity and the Special Intensive Revision (SIR)’ विषय पर तैयार शोध रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण रहा.
इस शोध पत्र की लेखिका डॉ. रोमसा शुक्ला हैं. शोध के अंतर्गत 8,518 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया. सर्वेक्षण में 24 प्रश्नों को शामिल किया गया तथा मई से अगस्त 2026 के बीच क्षेत्रीय अध्ययन संपन्न किया गया. इस अध्ययन में कुल 30 जिलों का विश्लेषण किया गया.
कार्यक्रम का स्वागत संबोधन डॉ. रोमसा शुक्ला ने प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है. एसआईआर देशहित में जरूरी है. प्रो. सुषमा यादव ने शोध रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसे एक अनुभवजन्य एवं सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन बताया.
उन्होंने शोध की पद्धति, उसके निष्कर्षों तथा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के संदर्भ में विषय की प्रासंगिकता को विस्तार से समझाया. उन्होंने इस प्रकार के अध्ययनों को चुनावी प्रक्रिया, नागरिक अधिकारों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया.
संगोष्ठी के दौरान दो पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया. मुख्य अतिथि इतिहास संकलन समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. बालमुकुंद पांडेय ने अपने संबोधन में मताधिकार, जनभागीदारी तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक की भूमिका पर प्रकाश डाला.
उन्होंने अपने विचार साझा किए तथा कलावती नामक महिला की मार्मिक कहानी सुनाई, जिनका निधन हो चुका है, लेकिन वे हर वर्ष मतदान करने आती हैं. इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने मताधिकार के महत्व, लोकतंत्र के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता तथा मतदान के सामाजिक और भावनात्मक महत्व को रेखांकित किया.
कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा का आयोजन किया गया जो लगभग दो घंटे तक चला. जिसमें वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रो. उमेश कदम, प्रो. एम.डी. कुतुबुद्दीन तथा हेरंब वर्मा ने सहभागिता की. चर्चा के दौरान निर्वाचक नामावली की शुचिता, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता समावेशन, चुनावी पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक विश्वास जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. पैनल चर्चा ने विषय के विभिन्न पक्षों को समझने और उस पर अकादमिक दृष्टिकोण से संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान किया.
संगोष्ठी का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित प्रश्न पूछे और विशेषज्ञों के साथ संवाद किया. इसके बाद प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार वितरण समारोह हुआ. कार्यक्रम में शोध, अकादमिक संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
पत्रकारिता एव जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रो. ज्ञान प्रकाश मिश्र ने कहा कि यह कार्यक्रम आगामी विधानसभा चुनाव में आईना दिखाने का काम करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर युवाओं की राय है कि एसआईआर देशहित में जरूरी है.
यह भी पढ़ें : बीएचयू में बनाई गई कोआर्डिनेशन कमेटी, छात्र समूहों की 20 समस्याओं का होगा समाधान