ETV Bharat / state

सस्टेनेबल इंडिया को लेकर IIT भिलाई में सेमिनार, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीमों ने साझा किए रिसर्च

सस्टेनेबल इंडिया को लेकर IIT भिलाई में सेमिनार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सस्टेनेबिलिटी को लेकर कई देशों में अलग-अलग तरह के रिसर्च चल रहे हैं.इस रिसर्च से युवाओं को अवगत कराना ही हमारा लक्ष्य है.- डॉ समरेंद्र घोष,संयोजक

सस्टेनेबल इंडिया को लेकर IIT भिलाई में सेमिनार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस सेमिनार का मकसद आधुनिक टेक्नोलॉजी और रिसर्च को मानवी चेतना के साथ जोड़ते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में काम करना है.जिसके लिए सेमिनार में आए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर रहे हैं.कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर समरेंद्र मोहन घोष ने बताया कि सेमिनार का मकसद पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास पर जोर देना है

भिलाई : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में सस्टेनेबल इंडिया विषय पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ. दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया. अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भारत सहित सिंगापुर जापान और दूसरे देशों के विशेषज्ञों ने शिरकत की है.







आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे हैं प्रकृति

मुंबई से आए विशेषज्ञ कृष्ण सिंह राय ने बताया कि प्रकृति का संरक्षण सस्टेनेबल इंडिया का मूल थीम है. हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी को भविष्य के लिए बचाया जा सकता है.यदि आज हम प्रकृति में मौजूद हर चीज का दोहन कर लेंगे तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा.यदि ऐसा हुआ तो आप समझिए कि हम अपनी पीढ़ी को अंधकार में ढकेल रहे हैं.

सस्टेनेबल इंडिया को लेकर IIT भिलाई में सेमिनार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही काम

वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गजेंद्र यादव ने बताया कि देश के विकास में पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल सबसे बड़ा साधन है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान चलाकर क्षेत्रीय चीजों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है. साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की उद्योग नीति की बदौलत हमारे राज्य में नए एनोवेशन आ रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीमों ने साझा किए रिसर्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारंपरिक स्त्रोतों से एनर्जी जेनरेट करने की मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं. इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी काम हो रहे हैं- गजेंद्र यादव,कैबिनेट मंत्री

कार्यक्रम में एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर एनवी रामना राव भी विशेष रूप से मौजूद थे. सस्टेनेबल इंडिया विषय पर आयोजित सम्मलेन का समापन रविवार को होगा.इस कार्यक्रम में प्रकृति में मौजूद सस्टेनेबल चीजों के संरक्षण और उनके पुन: इस्तेमाल को लेकर जोर दिया गया है.





उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई प्रदेश में ठंड, अलाव का सहारा ले रहे आमजन, कोहरे से जनजीवन प्रभावित



मैकल पर्वत श्रृंखला और अमरकंटक की तराई में बसे आदिवासी अंचल में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा छाया



दिव्यांगजन स्किल डेवलेपमेंट : सपनों को पंख दे रहे 1200 छात्र ,72 विधाओं में हो रहे हैं पारंगत