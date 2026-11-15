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लोककथाओं को साहित्य में नई पहचान दिलाने वाले विजयदान देथा का जन्म शताब्दी वर्ष, सेमिनार में हुई कृतियों पर चर्चा

जयपुर : राजस्थान की लोककथाओं को साहित्य की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाले विजयदान देथा 'बिज्जी' का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है. इस कड़ी में रविवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की ओर से उनके जीवन और साहित्यिक योगदान पर विशेष सेमिनार आयोजित किया गया. 'द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विजयदान देथा (बिज्जी)' विषय पर हुए इस आयोजन में साहित्य और संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञ उनके लेखन, लोककथाओं और रचनात्मक योगदान पर चर्चा की.

1 सितंबर, 1926 को जोधपुर के निकट बोरूंदा गांव में जन्मे विजयदान देथा ने गांवों की चौपालों, बुजुर्गों की जुबान और लोक कलाकारों से सुनी कहानियों को अपनी कल्पनाशीलता और सामाजिक सोच के साथ ऐसा साहित्यिक रूप दिया कि राजस्थान की लोकसंस्कृति देश-दुनिया तक पहुंच गई. उनकी कहानियों में केवल राजा-रानी, जादू और लोकविश्वास ही नहीं थे, बल्कि समाज की विसंगतियों, महिलाओं की स्वतंत्रता, सामंती व्यवस्था और आम आदमी के संघर्ष की आवाज भी थी. यही वजह रही कि उनकी कहानियां किताबों से निकलकर फिल्मों और रंगमंच तक पहुंचीं. 'दुविधा' से लेकर 'पहेली' और 'परिणीति' जैसी फिल्मों के जरिए बिज्जी की कहानियों ने बड़े पर्दे पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी.

लोककथाओं को बनाया कालजयी साहित्य : राजस्थानी साहित्य को दिए गए उनके योगदान पर रविवार को उदय प्रकाश, पुरुषोत्तम अग्रवाल और चंद्रप्रकाश, ओंकार सिंह लखावत, अरुण कुमार आसफल, मलचंद तिवारी और शीन काफ निजाम जैसे वक्ताओं ने विचार रखेंगे. बिज्जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हुआ ये आयोजन उनके साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और राजस्थानी भाषा की समृद्ध लोकपरंपरा के नाम रहा. वक्ताओं ने बताया कि उनकी चर्चित कृति 'बातां री फुलवाड़ी' के 14 खंड राजस्थानी लोककथाओं का विशाल संसार समेटे हुए हैं. इस कृति के लिए उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला.

करीब 800 कहानियों में समेटा राजस्थान का लोकजीवन : बिज्जी के पारिवारिक सदस्य जोरावर सिंह ने बताया कि ये विजयदान देथा का जन्म शताब्दी वर्ष है. लोग उन्हें प्यार से 'बिज्जी' कहते थे. वे महान रचनाकार होने के साथ ही एक महान आत्मा थे. उन्होंने राजस्थानी के साथ हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी 'बातां री फुलवाड़ी' को राजस्थानी लोककथाओं का एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है. उन्होंने करीब 800 कहानियां लिखीं और राजस्थानी लोककथाओं को साहित्य के माध्यम से संरक्षित किया. उनकी कहानियों पर 'परिणीति', 'दुविधा' और 'पहेली' जैसी फिल्में बनीं. उन्होंने अपनी भाषा और अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर यह साबित किया कि स्थानीय कहानियों में भी वैश्विक पहचान हासिल करने की ताकत होती है.

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'दुविधा' से 'पहेली' तक पहुंचा लोककथा का सफर : बिज्जी की कहानियों का प्रभाव साहित्य तक सीमित नहीं रहा. उनकी कहानी 'दुविधा' पर 1973 में मणि कौल ने इसी नाम से फिल्म बनाई. बाद में इसी कहानी से प्रेरित होकर अमोल पालेकर ने शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म 'पहेली' बनाई. वर्ष 2005 में रिलीज हुई यह फिल्म भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि भी बनी. उनकी कहानी 'चरनदास चोर' को प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने नाटक के रूप में मंचित किया. वहीं प्रकाश झा की फिल्म 'परिणीति' भी उनकी कहानी पर आधारित थी. इस तरह बोरूंदा के गांवों में सुनी-सुनाई जाने वाली कहानियां साहित्य, रंगमंच और सिनेमा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान तक पहुंचीं.

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जयपुर आने पर पोती के घर रुकते थे बिज्जी : विजयदान देथा की पोती रश्मि ने उनके व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन को याद करते हुए बताया कि जब भी बिज्जी जयपुर आते थे, तो उनके घर ही रुकते थे. उन्हें घर के हाथों से बने भजन बहुत पसंद थे. खाने के भी बेहद शौकीन थे और दाना मेथी उन्हें खास तौर पर पसंद थी. रश्मि ने बताया कि उनकी किताबों में 'बातां री फुलवाड़ी' और दूसरी रचनाओं का अलग ही संसार है. उनकी कहानियां इतनी रोचक होती थीं कि पाठक एक बार पढ़ना शुरू करे तो उनसे जुड़ता चला जाता था. उनकी कई कहानियों पर फिल्में भी बनीं. उन्होंने राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने की अपील भी की.