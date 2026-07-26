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RPA में संगोष्ठी: अनुसंधान सुधारने के लिए 12 बिंदुओं पर फोकस, साइंटिफिक एप्रोच अपनाने पर मंथन

संगोष्ठी के दौरान पुलिस अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिए 12 प्रमुख बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया.

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अतिथियों का किया सम्मान (Source - Rajasthan Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 5:43 PM IST

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जयपुर: राजस्थान पुलिस अकादमी के मुख्य सभागार में प्रभावशाली न्याय वितरण के लिए एक राज्यस्तरीय संगोष्ठी का आयोजन रविवार को हुआ. इसमें प्रदेशभर से न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन और विधि-विज्ञान (फोरेंसिक) संस्थानों के कुल 114 प्रतिनिधियों ने एक मंच पर उपस्थित आकर विचार-विमर्श किया. इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रशासन के प्रमुख अंगों के बीच पारस्परिक समझ, भूमिकाओं की स्पष्टता, साक्ष्य प्रबंधन, अदालती अपेक्षाओं की पूर्ति और मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए साझा रणनीति तैयार करना है. पुलिस के लिहाज से अनुसंधान के 12 बिंदुओं पर फोकस किया गया. मुकदमों की जांच में साइंटिफिक एप्रोच अपनाने पर जोर रहा.

पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर जोर: उद्घाटन सत्र में राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एडीजी संजीब कुमार नार्जरी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पारदर्शी क्रियान्वयन की आधारशिला अंतर-विभागीय समन्वय ही है. उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के व्यापक उपयोग के माध्यम से पीड़ित को समयबद्ध न्याय दिलाने पर बल दिया.

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कमियां दूर करने के लिए बने एसओपी: वहीं, अकादमी के अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त शर्मा ने समन और वारंट की समय पर तामील, स्थानांतरित जांच अधिकारियों की न्यायालय में उपस्थिति, फोरेंसिक रिपोर्टों में विलंब और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करने के लिए मानक कार्यप्रणाली तैयार करने की आवश्यकता बताई. राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अनिल कौशिक, एडीजी एस. सेंगाथिर और एडीपी सुदेश कुमार सतवान ने जांच अधिकारियों से न्यायालय की अपेक्षाओं व आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले अभियोजन पक्ष द्वारा की जाने वाली समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया.

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आरोपियों के बरी होने का हो विश्लेषण: कोटपूतली-बहरोड़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा, एडीजी विजय कुमार सिंह और एडीपी अमित जोशी ने देरी से होने वाले अनुसंधान, कमजोर साक्ष्यों, प्रक्रियात्मक गलतियों और अभियुक्तों के बरी होने के कारणों का विश्लेषण करते हुए साझा डिजिटल मंच अपनाने पर जोर दिया. जयपुर जेडीए के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता, एडीजी बिपिन कुमार पांडेय व पीओ पंकज शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों के विधिसम्मत संकलन, अभिरक्षा शृंखला की सुरक्षा, केस डायरी लेखन और डिजिटल सत्यापन के मानकों के बारे में विस्तार से बताया.

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पुलिस जांच के लिए यह बिंदु अहम: संगोष्ठी के दौरान पुलिस अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिए 12 प्रमुख बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया. जिनमें बहुविध दायित्वों के मध्य समयबद्ध अनुसंधान, पूर्व-आरोप पत्र विधिक परामर्श, बाह्य निर्भरताओं का प्रबंधन, समन एवं वारंट की तकनीकी तामील, न्यायालयीन उपस्थिति प्रबंधन, कस्टडी की शृंखला और साक्ष्य अखंडता, फोरेंसिक समन्वय, संयुक्त त्रुटि निवारण, दोषमुक्ति मामलों का वस्तुनिष्ठ आकलन, संस्थागत प्रतिबद्धताएं, सहयोगात्मक न्याय सुधार और मैदानी अनुभव एवं सीख शामिल है.

जांच अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण जरूरी: संगोष्ठी के समापन पर सभी सहभागी विभागों ने इस बात पर पूरी तरह सहमति व्यक्त की कि त्वरित, निष्पक्ष और विश्वसनीय न्याय प्रदान करना किसी एक एजेंसी का काम न होकर संपूर्ण व्यवस्था का समेकित प्रयास है. आधुनिक युग में साक्ष्यों की सत्यता और प्रक्रियात्मक शुद्धता बनाए रखने के लिए जांच अधिकारियों के निरंतर प्रशिक्षण, फोरेंसिक विशेषज्ञों की समयबद्ध सहायता तथा नियमित अंतर-विभागीय समीक्षा बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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