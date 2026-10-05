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आवेदनों की माला पहनी, अर्धनग्न होकर सामाजिक कार्यकर्ता का रायपुर नगर निगम के बाहर प्रदर्शन

रायपुर. राजधानी के निगम मुख्यालय के बाहर सामाजिक कार्यकर्ता ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया. उनका कहना था कि पिछले करीब डेढ़ साल से वह अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन पर आवेदन देते रहे, लेकिन बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ तो उन्हें विरोध का यह तरीका अपनाना पड़ा. विरोध किसी बड़ी सरकारी योजना या करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, बल्कि सड़क के गड्ढे भरने और एक स्पीड ब्रेकर लगाने जैसी बुनियादी मांगों को लेकर था.

उनका दावा है कि सुशासन शिविर में भी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. यही वजह रही कि सोमवार को वह अपने पुराने आवेदनों को ही माला बनाकर नगर निगम पहुंचे. उनका कहना है कि डेढ़ साल से आवेदन दे रहा हूं. जब इन आवेदनों पर सुनवाई नहीं हुई तो आज इन्हीं आवेदनों की माला पहनकर सामने आया हूं.

कुशालपुर के वृंदावन नगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विजय सोना विरोध करने निगम मुख्यालय पहुंचे. उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोन कमिश्नर से लेकर कलेक्टर, नगर निगम के अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक करीब 20 से 25 आवेदन दिए हैं.

20-25 आवेदन दिए, आज उसी की माला पहनकर हूं आया- विजय सोना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गड्ढों की समस्या बनी विरोध की सबसे बड़ी वजह

विजय सोना की प्रमुख मांगों में वामनराव लाखे वार्ड क्रमांक 66 के कुशालपुर क्षेत्र की सड़कों के गड्ढों की मरम्मत शामिल है. उनका आरोप है कि वार्ड के कई मोहल्लों और गलियों में सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं. उनके मुताबिक जब भी वह इस समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है फंड नहीं है, फंड आएगा तभी काम होगा. उनका सवाल है कि अगर एक गड्ढा भरने के लिए भी लंबे समय तक फंड का इंतजार करना पड़े, तो आम नागरिक अपनी शिकायत लेकर आखिर कहां जाए.

अधिकारी चमका रहे अपने कमरे

अपने प्रदर्शन के दौरान विजय सोना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि अधिकारियों के कार्यालयों में कमरे, एसी, फर्नीचर और दूसरी सुविधाओं पर व्यवस्था की जाती है, लेकिन जनता की सड़क के एक गड्ढे की मरम्मत के लिए फंड नहीं होने की बात कही जाती है.

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक स्पीड ब्रेकर के लिए भी डेढ़ साल से आवेदन

विजय सोना की दूसरी प्रमुख शिकायत वृंदावन नगर-कुशालपुर मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर को लेकर है. उनका दावा है कि यहां स्पीड ब्रेकर लगाया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी के आदेश के बाद ठेकेदार ने स्पीड ब्रेकर हटाया है. अब उनकी मांग है कि सड़क पर दोबारा स्पीड ब्रेकर बनाया जाए.

निगम मुख्यालय के सामने चार स्पीड ब्रेकर का भी मुद्दा

सामाजिक कार्यकर्ता ने नगर निगम के मुख्यालय यानी व्हाइट हाउस के सामने लगे चार स्पीड ब्रेकर को लेकर भी सवाल खड़े किए. उनका दावा है कि सूचना के अधिकार के जरिए उन्हें जानकारी दी गई कि इन स्पीड ब्रेकर के संबंध में न तो टेंडर हुआ और न ही वर्क ऑर्डर जारी हुआ. विजय सोना का सवाल है कि अगर आम नागरिक स्पीड ब्रेकर की मांग करता है तो उसे फंड की कमी बताई जाती है, लेकिन निगम मुख्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर कैसे लग गए.

इन 5 प्रमुख मांगों को लेकर किया अर्धनग्न और अनोखा प्रदर्शन

जोन कमिश्नर खीरसागर नायक और कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र सिंह पर कार्रवाई की जाए.

वामनराव लाखे वार्ड क्रमांक 66 में सड़क के सभी गड्ढों की मरम्मत कराई जाए.

वृंदावन नगर-कुशालपुर मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए.

आवेदन में कर्मचारी महेश बाघ के खिलाफ निलंबन की मांग की गई है. विजय सोना का कहना है कि उन्हें केवल ट्रांसफर किया गया है.

पंकज गार्डन के सौंदर्यीकरण में कथित अनियमितता की जांच की जाए, संबंधित ठेकेदार के बिल का भुगतान रोका जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

मांग पूरी नहीं हुई तो अनशन

विजय सोना ने अपने आवेदन में चेतावनी भी दी थी कि अगर उनकी मांगों का निराकरण तय तारीख तक नहीं हुआ तो वह नगर निगम मुख्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर अनशन करेंगे. सोमवार का उनका प्रदर्शन इसी चेतावनी के तहत किया गया विरोध बताया गया है. उन्होंने अपने आवेदन में यह भी लिखा है कि अनशन के दौरान यदि उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी.

नगर निगम मुख्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना विजय सोना के लिए सिर्फ विरोध का तरीका नहीं, बल्कि अपनी डेढ़ साल पुरानी शिकायत को सार्वजनिक तौर पर सामने रखने की कोशिश थी. गले में लटकी 20-25 अर्जियों की माला यह बताने की कोशिश कर रही थी कि शिकायत सिर्फ आज की नहीं है. अब देखना होगा कि इन सवालों का जवाब आवेदन से मिलता है या कार्रवाई से.