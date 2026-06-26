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दुमका में कुएं से महिला का अर्धनग्न शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस

दुमका में महिला की लाश बरामद की गई है. पुलिस शव की पहचान में जुटी है.

Woman body recovered in Dumka
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 3:24 PM IST

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दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है. महिला की उम्र लगभग 30-35 साल है. जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मामले में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि डेडबॉडी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

इलाके में फैली सनसनी

बता दें कि यह गांव झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है. सबसे पहले ग्रामीणों ने कुएं में शव को देखा था. वहीं शव मिलने की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. काफी संख्या में लोग घटनास्थल के पास जमा हो गए. ग्रामीणों ने फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है. हालांकि ग्रामीणों ने शव को पहचानने से इनकार किया है.

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि महिला की कहीं दूसरी जगह हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से गांव के कुएं में डाल दिया गया है. ग्रामीणों के अनुसार संभवतः मृतका पश्चिम बंगाल की निवासी हो सकती है. वहीं घटनास्थल पर पहुंचे शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा ने कहा कि पुलिस शव की पहचान की कोशिश में जुटी है.

क्या कहते हैं एसपी

इस पूरे मामले में दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि एक महिला का शव कुएं में मिला है. मौके पर पुलिस की टीम को भेजा गया है. डेडबॉडी की पहचान के बाद आगे के अनुसंधान में सहायता मिलेगी. मृतका की तस्वीर को चारों ओर सर्कुलेट किया जा रहा है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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