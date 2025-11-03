ETV Bharat / state

कोटा में 180 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, 17 नवंबर तक चलेगा ट्रायल

कोटा: दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ट्रायल ट्रैक के रूप में विख्यात कोटा रेल मंडल में एक बार फिर इतिहास रचा जा रहा है. यहां सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दूसरे प्रोटोटाइप का ट्रायल शुरू हो गया है. सोमवार को यह ट्रेन नागदा-कोटा खंड पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी. रेल मंत्रालय के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (RDSO), लखनऊ की टीम 2 नवंबर से 17 नवंबर तक 15 दिनों में विभिन्न पैरामीटर्स पर इस ट्रेन का परीक्षण करेगी. यह ट्रेन पहले ही कोटा पहुंच चुकी थी और अब ट्रायल का दौर चल रहा है.

अभी और चलेगा ट्रायल: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF), चेन्नई और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित दूसरा वंदे भारत स्लीपर रैक है. पहले प्रोटोटाइप के सफल ट्रायल के बाद अब यह दूसरा रैक लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है. सोमवार को नागदा एरिया में रोहल खुर्द और महिदपुर रोड स्टेशनों के आसपास 180 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर शॉर्ट रन ट्रायल किया गया. मंगलवार को लॉन्ग रन ट्रायल का प्लान है, जिसमें नागदा से लबान तक करीब 260 किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रेन को 50-60 किलोमीटर तक 180 की रफ्तार पर दौड़ाया जाएगा.