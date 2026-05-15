काशी विद्यापीठ में 20 मई से शुरू होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं, शेड्यूल जारी
विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बीपीएड, एमपीएड और एमसीए और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रोग्राम को डिक्लेयर किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:03 PM IST
वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने सत्र 2026 की परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी कर दी है.
विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बीपीएड, एमपीएड और एमसीए और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रोग्राम को डिक्लेयर किया गया है. बीपीएड और एमपीएड की परीक्षाएं 20 मई से शुरू होगी.
परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि यह परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक होंगी. बीपीएड की परीक्षा विश्वविद्यालय कैंपस के साथ ही संबद्ध कॉलेजों के लिए भी होगी, जबकि पेड की परीक्षा सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों के लिए होगी.
विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया कि सभी परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें. परीक्षाओं के संचालन के लिए संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है.
विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के लिए एमसीए और पीजीडीसीए दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं संशोधित समय सारणी भी जारी कर दी गई है. ये परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी.
परीक्षा और विषय
- 23 मई सी प्रोग्रामिंग
- 25 मई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
- 28 मई वेब टेक्नोलाजी एंड इंफार्मेशन रिट्रीवल
- 30 मई साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज
- 01 जून सिस्टम प्रोग्रामिंग
एग्जाम शेड्यूल : बीपीएड दूसरा सेमेस्टर विषय
- 20 मई काइनेसियोलाजी एंड केयर ऑफ एथलेटिक इंजरीज
- 22 मई आर्गनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेंट्स मैनेजमेंट
- 25 मई हिस्ट्री आफ फिजिकल एजुकेशन
- 28 मई प्रिंसिपल आफ कोचिंग एंड आफिशिएटिंग
एमपीएड सेकंड सेमेस्टर
- 20 मई अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स
- 22 मई मैनेजमेंट आफ फिजिकल एजुकेशन
- 25 मई प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन आफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग28 मई इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन फिजिकल एजुकेशन