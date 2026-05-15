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काशी विद्यापीठ में 20 मई से शुरू होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं, शेड्यूल जारी

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. ( ETV Bharat )

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने सत्र 2026 की परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बीपीएड, एमपीएड और एमसीए और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रोग्राम को डिक्लेयर किया गया है. बीपीएड और एमपीएड की परीक्षाएं 20 मई से शुरू होगी. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. (ETV Bharat) परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा का कहना है कि यह परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक होंगी. बीपीएड की परीक्षा विश्वविद्यालय कैंपस के साथ ही संबद्ध कॉलेजों के लिए भी होगी, जबकि पेड की परीक्षा सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों के लिए होगी.