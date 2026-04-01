ETV Bharat / state

धमतरी में नशीली दवाओं के खिलाफ एक्शन, बिना डॉक्टरी पर्चे के कफ सिरप बेचने वाला मेडिकल स्टोर सील

जांच टीम ने पहले एक शख्स को ग्राहक बनाकर मेडिकल स्टोर भेजा, जहां से प्लेनोकॉफ नामक कफ सिरप की 8 से 9 बोतलें बिना डॉक्टर की पर्ची के बेच दी गई. पुष्टि होते ही अधिकारियों ने मौके पर दबिश दी और पंचनामा तैयार करते हुए मेडिकल स्टोर को तत्काल सील कर दिया.

दरअसल, शहर के आमातालाब रोड स्थित सुश्रुता मेडिकल स्टोर में बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के नशीली कफ सिरप बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी. शिकायत के आधार पर ड्रग विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की.

धमतरी: नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए 1 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है. संयुक्त टीम ने ग्राहक बनकर कार्रवाई को अंजाम दिया और बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची जा रही नशीली कफ सिरप को मौके से जब्त किया. इस कार्रवाई के बाद शहर के मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.





कांकेर पुलिस से मिली थी सूचना

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि कांकेर पुलिस को एक युवक के पास से प्लेनोकॉफ सिरप मिला था, जिसमें कोडीन (Codeine) पाया गया. जांच में सामने आया कि इस सिरप की खरीद धमतरी के सुश्रुता मेडिकल से की गई थी. कोडीन युक्त दवाओं का दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है और इसकी बिक्री बिना डॉक्टर की लिखित पर्ची के प्रतिबंधित है.





संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर, सीएसपी, थाना प्रभारी, पुलिस बल तथा नायब तहसीलदार मौजूद रहे. मेडिकल स्टोर से जब्त दवाओं का रिकॉर्ड, बैच नंबर और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई. इसके बाद टीम ने धमतरी के एक होलसेल मेडिकल स्टोर में भी पहुंचकर स्टॉक का सत्यापन किया और सप्लाई चेन की जांच शुरू की.





NDPS एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई

सीएसपी ने बताया कि यदि किसी दवा में ऐसा कंपोजीशन पाया जाता है जो एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल में आता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं यदि दवा शेड्यूल H1 श्रेणी की है और बिना प्रिस्क्रिप्शन बेची जाती है, तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है.





मेडिकल संचालकों को चेतावनी

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने चेतावनी देते हुए कहा, “चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी दांव पर न लगाएं. कोडीन युक्त दवाओं की अवैध बिक्री समाज के लिए बेहद घातक है. सूचना मिलने पर लगातार जांच और कार्रवाई जारी रहेगी.”

रामनवमी शोभायात्रा को लेकर धमतरी पुलिस अलर्ट, शहर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू, भारी वाहनों पर प्रतिबंध

धमतरी में नशे के सौदागरों पर एक्शन, हेरोइन तस्कर गिरफ्तार

धमतरी में कबाड़ व्यापारियों पर शिकंजा, 1430 किलो से ज्यादा अवैध लोहा और टीन जब्त