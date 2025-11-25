ETV Bharat / state

कॉर्बेट में ‘सेल्फी वाला सांभर’ टूरिस्ट को कर रहा अट्रैक्ट, सोशल मीडिया पर भी छाया, वन विभाग की बढ़ी चिताएं

विशेषज्ञों का कहना है कि जंगली जानवरों का मनुष्य के साथ अत्यधिक घुलना-मिलना उनके प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित करता है.

SELFIE WALA SAMBAR
कॉर्बेट में सेल्फी वाला सांभर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 11:06 AM IST

3 Min Read
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप में इन दिनों एक सांभर डियर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. वजह भी खास है. यह सांभर इंसानों से इतना घुल-मिल गया है कि बेझिझक सड़क किनारे खड़ा होकर लोगों के साथ सेल्फी तक खिंचवा रहा है. रामनगर क्षेत्र में कोसी कैफे और बैराज के पास यह ‘सेल्फी वाला सांभर’ अब स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार यह सांभर पिछले कई महीनों से लगातार आबादी के नज़दीक देखा जा रहा है. व्यस्त सड़क पर गाड़ियों के बीच घूमते हुए यह अक्सर राहगीरों का ध्यान खींच लेता है, जो भी यहां से गुजरता है, अपनी गाड़ी रोककर इसके साथ फोटो और सेल्फी लेने लगता है. हैरानी की बात यह है कि यह सांभर बिल्कुल भी डर महसूस नहीं करता. सहज रूप से लोगों के करीब आ जाता है. अब तक इसे किसी को नुकसान पहुंचाते भी नहीं देखा गया है.

कॉर्बेट में सेल्फी वाला सांभर (ETV Bharat)

वन विभाग की टीम कई बार इस सांभर को पकड़कर जंगल के भीतर छोड़ चुकी है, लेकिन हर बार यह वापस आबादी की ओर लौट आता है. वनकर्मियों का मानना है कि लगातार इंसानों के संपर्क में रहने की आदत और सड़क किनारे लोगों से मिलने वाला प्यार की वजह इसे बार-बार शहर की ओर खींच लाता है. पर्यटकों के लिए यह एक अलग ही अनुभव बन गया है. जहां सामान्यतः जंगल सफारी के दौरान हिरण या सांभर को दूरी से देखा जाता है, वहीं यह सांभर शहर के बीच सड़क पर ही रोमांच पैदा कर रहा है. खासकर सोशल मीडिया पर इस सेल्फी वाले सांभर’ की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है.

वन विभाग लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि जंगली जानवरों का मनुष्य के साथ अत्यधिक घुलना-मिलना उनके प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित करता है. कभी भी यह स्थिति जोखिम भरी बन सकती है. विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि जानवर को दाना-पानी न दें. उससे उचित दूरी बनाकर रखें. बावजूद इसके सड़क पर खड़े होकर कैमरे के लिए पोज़ देता यह सांभर कॉर्बेट लैंडस्केप की नई पहचान बनता जा रहा है. पर्यटकों के लिए यह अनोखा अनुभव किसी आकर्षण से कम नहीं है. वन विभाग के लिए भी यह एक चुनौती है. लगातार चर्चा में बना यह ‘सेल्फी वाला सांभर’ फिलहाल रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र में लोगों का खास आकर्षण बना हुआ है. हर दिन इसके साथ फोटो लेने वालों का तांता लगा रहता है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप
कॉर्बेट में सेल्फी वाला सांभर
सेल्फी वाला सांभर वायरल
SELFIE WALA SAMBAR

