लखनऊ जू में बना सेल्फी पॉइंट व म्यूजियम; दर्शकों के लिए दो टिकट काउंटर अलग से खोले गए

लखनऊ चिड़ियाघर में जयपुर चिड़ियाघर से लकड़बग्घा और मुंबई चिड़ियाघर से कई पक्षी लाए जाने हैं.

लखनऊ जू में बना सेल्फी पॉइंट व म्यूजियम
लखनऊ जू में बना सेल्फी पॉइंट व म्यूजियम (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: लखनऊ चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के लिए अच्छी खबर है. यहां नए साल पर दर्शकों के लिए दो टिकट काउंटर अलग से खोले गए हैं. नया सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है. बच्चों के लिए हाईटेक झूले तैयार हैं. दर्शक वन्य जीवों के साथ ही म्यूजियम का भी आनंद उठा सकते हैं. प्राणी उद्यान की निदेशक डॉ. अदिति शर्मा ने बताया कि आम दिनों में आठ से दस हजार दर्शक लखनऊ चिड़ियाघर का भ्रमण करने आते हैं. लेकिन साल के अंत से लेकर नए साल में दर्शकों की संख्या करीब तीन गुना बढ़ जाती हैं. ऐसे में 25 हजार दर्शकों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी लगाए हैं.

वन्य जीवों के बाड़े में हीटर लगाए गए हैं: डॉ. अदिति शर्मा ने बताया कि सर्दी के मौसम में चिड़ियाघर में वन्य जीवों के बाड़े में हीटर लगाए गए हैं. बढ़ती ठंड से बचने के लिए वन्य जीवों को ऊनी कपड़े दिए गए हैं. जमीन पर घास लकड़ी के तख्ते बाड़ों में जरूरत के हिसाब से कंबल बिछाए गए हैं. उल्लू घर, मछली घर, बाघ, बब्बर शेर, सिंह, पूंछ बंदर, चिम्पांजी के बाड़ों में हीटर की व्यवस्था है. सांपों के लिए विशेष कर हीटर और कंबल हैं..

लखनऊ जू में बना सेल्फी पॉइंट व म्यूजियम (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में यहां जयपुर चिड़ियाघर से हाइना (लकड़बग्घा) आना है. मुंबई चिड़ियाघर से कुछ विभिन्न प्रकार की बर्ड आनी है, उन्हें बदले में हम बारहसिंगा देंगे. इसी प्रकार से अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा. सैलानियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी.

लखनऊ चिड़ियाघर
लखनऊ चिड़ियाघर (Photo Credit: ETV Bharat)


प्रति व्यक्ति 80 रुपये टिकट: डॉ. अदिति शर्मा ने बताया कि इस बार चिड़ियाघर में प्रति व्यक्ति 80 रुपये और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 40 रुपये टिकट के दाम रखे गए है. जबकि वीडियो कैमरा के लिए लोगों को 100 रुपये देने होंगे. वहीं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी.

डॉ. अदिति शर्मा ने बताया कि लखनऊ के सबसे पुराने पिकनिक स्पॉट कुकरैल को वन विभाग ने दो करोड़ से संवारा हैं. यहां पर बच्चों के लिए झूले समेत खेलने कूदने की सुविधाएं हैं. इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से मूसा बाग, जनेश्वर मिश्र पार्क जैसे स्थलों को भी दर्शकों के लिहाज से तैयार किया है.

लखनऊ चिड़ियाघर घूमने के लिए पहुंचे सैलानियों ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि बारहसिंगा, शेर, लेपर्ड, बाघ, घड़ियाली, डक, हिरन और भालू है खासकर यहां बच्चों को घूमने में बहुत अच्छा लगता है. मनाने के लिए यहां पर आते हैं. क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिताने के लिए यह बहुत अच्छा जगह है.

