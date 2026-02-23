ETV Bharat / state

खाटू श्याम फाल्गुनी मेला: पुलिस की ओर से 'सेल्फी प्रतियोगिता' का आयोजन, बेस्ट 100 को मिलेगा पुरस्कार

खाटू श्याम मेले में 'सेल्फी प्रतियोगिता' ( ETV Bharat Sikar )