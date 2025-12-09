ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत मुहिम को मिलेगा बल

डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में स्वदेशी संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है.

Swadeshi Sankalp Yatra
रायपुर में स्वदेशी संकल्प यात्रा (@ArunSao3)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 7:35 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में स्वदेशी संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

कैट और स्वदेशी जागरण मंच की मुहिम

तेलीबांधा तालाब रायपुर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा को डिप्टी सीएम अरुण साव ने ध्वज दिखाकर रवाना किया. अरुण साव ने कहा कि स्वदेशी से ही हमारा छत्तीसगढ़ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा. तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई यह यात्रा 22 दिनों में पूरे राज्य का भ्रमण करेगी.

देश को आत्मनिर्भर, सक्षम, स्वावलंबी बनाने और देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है. इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी संकल्प यात्रा निकली है. स्वदेशी के लिए जनजागरण चल रहा है. यह यात्रा पूरे देश में चल रही है-अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

स्वदेशी उत्पाद को अपनाने की अरुण साव ने दी सलाह

अरुण साव ने राज्य के लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और बढ़ावा देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ और देश दोनों को आत्मनिर्भर बनाने में सीधा योगदान मिलेगा.

स्वदेशी संकल्प यात्रा में बाइक रैली

अरुण साव ने इस अवसर पर आयोजित बाइक रैली में भी भाग लिया. इस दौरान भाजपा विधायक मोतीलाल साहू, कैट के उपाध्यक्ष अमर पारवानी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदकुमार साहू उपस्थित थे.

पीएम मोदी भी कई पर्व त्यौहार और मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने पर जो दे चुके हैं. उन्होंने वोकल फॉर लोकल (Vocal for Local) के जरिए लोगों को समय समय पर देश में बने उत्पादों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया है. पीएम मोदी ने मन की बात में कई बार कहा है कि हमें देश में बने उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उनका प्रचार करना चाहिए. इससे देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में और आगे बढ़ सकेगा.

