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मध्य प्रदेश में फॉरेन वाली पेट्रोल फिलिंग, इंदौर में सेल्फ ऑपरेटेड पेट्रोल पंप शुरू

इंदौर: पेट्रोल पंप पर पेट्रोल चोरी और कम मात्रा में पेट्रोल की झंझट से मुक्ति के लिए अब वाहन चालक विदेशों की तरह अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डाल सकेंगे. इंदौर में अब हर कोई अपनी गाड़ी में अपने हाथ से पेट्रोल डाल सकेगा. इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे स्थित गायत्री फिलिंग सेंटर ने अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा शुरू की है.

दरअसल पेट्रोल पंप के डीलर ने जब सोशल मीडिया पर कई पेट्रोल पंप डीलरों द्वारा कम मात्रा में पेट्रोल देने अथवा माप में गड़बड़ी संबंधी वीडियो देखे तो उनके मन में एक ख्याल आया. कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने पेट्रोल डालने का ग्राहकों के ही हाथ में सौंपने का फैसला किया.

गायत्री फिलिंग स्टेशन के डीलर संजय दुबे बताते हैं "ग्राहकों को अपने हाथ से पेट्रोल डालने की सुविधा देने के लिए मैंने पहले सेल्फ ऑपरेटेड पेट्रोल पंप के बोर्ड लगाए. इसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन ग्राहकों को पेट्रोल डालना नहीं आता उन्हें हाथों-हाथ पेट्रोल डालना भी सिखाया जाए. इसके बाद ग्राहक आने पर सबसे पहले उन्हें अपने हाथ से पेट्रोल डालने के लिए कहा. यदि वे ऑपरेटर से पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो ही ऐसा करें अन्यथा उन्हें खुद पेट्रोल डालने की सुविधा दी गई है."

नतीजतन पेट्रोल पंप प्रबंधन के इस नए प्रयोग के कारण पेट्रोल की ग्राहकी में पारदर्शिता बढ़ गई है. साथ ही पेट्रोल पंप ऑपरेशन के दौरान सेवाओं के प्रति ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है. अब पेट्रोल पंप पर जिन ग्राहकों को पेट्रोल डालना नहीं आता वे भी अपनी गाड़ियों में खुद से पेट्रोल डालने का अनुभव ले रहे हैं.

अधिकांश पेट्रोल पंप ऑपरेटर द्वारा खुद पेट्रोल डालने की पेशकश करने के कारण लोग पंप संचालकों पर ही भरोसा जताकर उनसे ही पेट्रोल डलवा रहे हैं. इस दौरान पेट्रोल पंप डीलर और ग्राहकों के बीच एक नया भरोसा कायम हुआ है जिसके कारण अब पेट्रोल पंप की ग्राहकी बढ़ने के आसार हैं.

ग्राहकों के लिए 5 लीटर की माप की केन अलग रखी

संजय दुबे कहते हैं कि आमतौर पर मशीन यदि जीरो से स्टार्ट हो रही है तो पेट्रोल डालने का नोजल कितनी ही बार बंद-चालू किया जाए पेट्रोल बराबर मात्रा में ही गाड़ी में डलेगा. जबकि ग्राहक इस बात को मानने तैयार नहीं होते. आप ग्राहकों के लिए 5 लीटर की माप की केन अलग रखी है, जिसमें पेट्रोल डालकर ग्राहक अपनी गाड़ी में भी पेट्रोल डाल सकते हैं जिससे कि वह पेट्रोल डालने के दौरान नोजल में गड़बड़ी करने और कम पेट्रोल की भ्रामक बात का सच जान सकें.

उन्होंने कहा आजकल पेट्रोल पंप की सारी मशीन ऑटोमेटेड हैं जिन्हें सीधे कंपनी द्वारा मॉनिटर किया जाता है. इसलिए किसी भी मशीन से पेट्रोल पंप की चोरी अथवा माप में गड़बड़ी अब संभव नहीं है. हर मशीन का डाटा सीधे कंपनी के पास रोज जाता है. उन्होंने कहा जैसे-जैसे कंपनियों की इंटरनेट आधारित वितरण प्रणाली अपग्रेड होती जा रही है, पेट्रोल पंपों पर बिक्री की प्रक्रिया को कस्टमर फ्रेंडली और सुविधाजनक बनाया जा रहा है. जिससे कि ग्राहकों को उनकी राशि की पूरी भरपाई हो सके.