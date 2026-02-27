ETV Bharat / state

लखनऊ में लोकभवन के पास आत्मदाह का प्रयास; पड़ोसी पर जमीन कब्जाने का आरोप, सुरक्षाकर्मियों ने बचाई जान

लखनऊ : राजधानी में लोकभवन के पास शुक्रवार को एक महिला ने आत्मदाह के प्रयास का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला अपनी पर्स में ज्वलनशील पदार्थ लेकर लोकभवन के गेट पर पहुंच गई. इस दौरान उसने खुद पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया. मौके मौजूद सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता के चलते महिला को बचा लिया गया.

महिला ने बताया कि वह मानकनगर रेलवे स्टेशन के पास की रहने वाली है. महिला संध्या सिंह का आरोप है कि उसकी जमीन पर उसके पड़ोसी ने कब्जा कर रखा है. महिला का आरोप है कि इसकी शिकायत उसने लोकल थाने और तहसील में की लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई.

महिला का आरोप है कि पड़ोसी ने धमकाते हुए पूरे परिवार को गालियां दीं. महिला का आरोप है कि इस घटना की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. महिला ने बताया कि उसके मकान से संबंधित दो विश्वा जमीन उसके पास है, जिसकी उसने पैमाइश भी कराई है. लेखपाल ने बताया कि मौके पर जमीन कम है.