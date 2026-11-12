लखनऊ विधानसभा के सामने पत्नी-बच्चों के साथ आत्मदाह की कोशिश, सौतेली मां पर जमीन कब्जाने का आरोप, बोला- अधिकारी नहीं सुन रहे
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:21 PM IST
लखनऊ : विधानसभा के गेट नंबर तीन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब बहराइच के कैसरगंज निवासी एक युवक ने जमीन विवाद को लेकर आत्मदाह करने की कोशिश की. युवक चंदन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ विधानसभा पहुंचा था. उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
चंदन का आरोप है कि उसकी सौतेली मां ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है. इसको लेकर वह पिछले आठ महीने से अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है. पीड़ित का दावा है कि कई अधिकारियों और संबंधित लोगों से शिकायत की, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. प्रॉपर्टी नहीं होने से किराए के मकान में रह रहा है.
आठ महीने से लगा रहा था अधिकारियों के चक्कर : पीड़ित के मुताबिक, जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था. प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन राहत नहीं मिली. अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से वह परेशान था. इसी के चलते वह पत्नी और दो बच्चों के साथ लखनऊ पहुंचा और विधानसभा के गेट नंबर तीन पर आत्मदाह की कोशिश की.
पुलिस ने समय रहते किया रेस्क्यू : विधानसभा के गेट पर युवक के आत्मदाह की कोशिश से सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को अपने कब्जे में लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. घटना के बाद पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है. इंस्पेक्टर हजरतगंज शिवानंद मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है.
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