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लखनऊ विधानसभा के सामने पत्नी-बच्चों के साथ आत्मदाह की कोशिश, सौतेली मां पर जमीन कब्जाने का आरोप, बोला- अधिकारी नहीं सुन रहे

विधानसभा के सामने की आत्मदाह की कोशिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : विधानसभा के गेट नंबर तीन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब बहराइच के कैसरगंज निवासी एक युवक ने जमीन विवाद को लेकर आत्मदाह करने की कोशिश की. युवक चंदन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ विधानसभा पहुंचा था. उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

चंदन का आरोप है कि उसकी सौतेली मां ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है. इसको लेकर वह पिछले आठ महीने से अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है. पीड़ित का दावा है कि कई अधिकारियों और संबंधित लोगों से शिकायत की, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. प्रॉपर्टी नहीं होने से किराए के मकान में रह रहा है.