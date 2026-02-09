खैरागढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने रोका, सामाजिक बहिष्कार से परेशान
सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट परिसर में जान देने की कोशिश की. हालांकि पुलिस की सतर्कता से समय रहते अनहोनी टल गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 9, 2026 at 7:38 PM IST
खैरागढ़: जिले के कलेक्टरेट परिसर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक व्यक्ति ने दिनदहाड़े खुद को आग लगाने की कोशिश की. घटना के समय अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक वहां मौजूद थे. अचानक हुई इस घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया.
पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी घटना
घटना को देखते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की और व्यक्ति को आग लगाने से रोक लिया. उनकी तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया. इस दौरान व्यक्ति को हल्की चोटें आईं. पीड़ित की पहचान शीतलाल निर्मलकर, निवासी कटंगी, गंडई के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शीतलाल लंबे समय से गांव में कथित सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा था.
न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर
शीतलाल का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार की शिकायत लेकर वह लगातार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे कहीं से भी संतोषजनक समाधान नहीं मिला. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शीतलाल ने अचानक आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. पुलिस और कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे सुरक्षित किया.
सामाजिक बहिष्कार का आरोप
घटना के बाद पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है. वहीं पीड़ित का आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसका और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है. विरोध करने पर उस पर दबाव बनाया गया और उसे समाज से अलग-थलग कर दिया गया. इसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ रहा है.
कई जगह शिकायत, फिर भी नहीं मिली सुनवाई
शीतलाल ने दावा किया कि उसने थाना, कलेक्टर कार्यालय, गृह मंत्रालय और मानवाधिकार आयोग तक शिकायत की, लेकिन कहीं भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. लगातार उपेक्षा और मानसिक दबाव के चलते उसने यह कदम उठाने की कोशिश की.
जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं प्रशासन की ओर से शिकायतों की दोबारा समीक्षा किए जाने की बात कही गई है. इस घटना ने प्रशासनिक संवेदनशीलता और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक बहिष्कार जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.