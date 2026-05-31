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केदारनाथ यात्रा में 'प्रसाद' से महिलाओं की बढ़ रही आय, ग्रामोत्थान परियोजना से मिला स्वरोजगार का आधार

केदारनाथ यात्रा में ग्रामोत्थान परियोजना की पहल से श्रद्धालुओं को मिल रहा गुणवत्तापूर्ण प्रसाद,महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मिला रोजगार का अवसर

KEDARNATH PRASAD
केदारनाथ प्रसाद से रोजगार (फोटो सोर्स- Jyotsna)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 31, 2026 at 3:19 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इन सबके बीच स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. ग्रामोत्थान परियोजना (रीप) रुद्रप्रयाग की ओर से स्थानीय उद्यम केदारेश्वर एंटरप्राइजेज के साथ अनुबंध कर प्रसाद वितरण व्यवस्था को संगठित और गुणवत्तापूर्ण स्वरूप देने का काम किया गया है. इस पहल से जहां बाबा केदार के दर्शनार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाला प्रसाद उपलब्ध हो रहा है, तो वहीं स्थानीय महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहा है.

दरअसल, ग्रामोत्थान परियोजना की ओर से इस योजना को सफल बनाने के लिए केदारेश्वर एंटरप्राइजेज को ₹5 लाख की परियोजना सहायता प्रदान की गई है. यह आर्थिक सहयोग केवल एक व्यावसायिक गतिविधि तक सीमित नहीं है. बल्कि, इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को स्थानीय आजीविका से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है. योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि केदारनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले प्रसाद उत्पाद उपलब्ध हो सकें.

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प्रसाद तैयार करतीं महिलाएं (फोटो सोर्स- Jyotsna)

इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिला सशक्तिकरण है. परियोजना से जुड़े 'जय स्वयं सहायता समूह' की महिलाओं को प्रसाद पैकेजिंग और संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. महिलाएं आधुनिक एवं आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से प्रसाद तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिल रहा है. इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बल्कि, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा.

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केदारनाथ धाम (फोटो सोर्स- Priest of Kedarnath)

विशेष प्रसाद और सॉविनियर तैयार कर रही महिलाएं: केदारेश्वर एंटरप्राइजेज की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से तैयार पंचमेवा, ड्राई फ्रूट्स, पूजन सामग्री और केदारनाथ मंदिर से जुड़े स्मृति चिन्ह (सॉविनियर) आकर्षक एवं पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग में उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इन उत्पादों की गुणवत्ता और प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया गया है. ताकि, श्रद्धालु अपने साथ केदारनाथ धाम की पवित्र स्मृतियों को सुरक्षित रूप से ले जा सकें.

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केदारनाथ प्रसाद से महिलाओं की आर्थिकी हुई मजबूत (फोटो सोर्स- Jyotsna)

"यह पहल धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास के सफल समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बन सकती है. एक ओर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं. इससे केदारनाथ यात्रा से जुड़े आर्थिक लाभ सीधे ग्रामीण समुदाय तक पहुंच रहे हैं."- राजेंद्र रावत, मुख्य विकास अधिकारी

ग्रामोत्थान परियोजना की यह पहल राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति को भी मजबूती प्रदान करती है. आने वाले समय में इस मॉडल को अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर भी लागू किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

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प्रसाद तैयार करने में जुटे लोग (फोटो सोर्स- Jyotsna)

केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसाद उपलब्ध कराने, स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है. इससे न केवल बाबा केदार के भक्तों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी. बल्कि, रुद्रप्रयाग जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा.

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केदारनाथ प्रसाद से आय
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