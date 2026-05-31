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केदारनाथ यात्रा में 'प्रसाद' से महिलाओं की बढ़ रही आय, ग्रामोत्थान परियोजना से मिला स्वरोजगार का आधार

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इन सबके बीच स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. ग्रामोत्थान परियोजना (रीप) रुद्रप्रयाग की ओर से स्थानीय उद्यम केदारेश्वर एंटरप्राइजेज के साथ अनुबंध कर प्रसाद वितरण व्यवस्था को संगठित और गुणवत्तापूर्ण स्वरूप देने का काम किया गया है. इस पहल से जहां बाबा केदार के दर्शनार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाला प्रसाद उपलब्ध हो रहा है, तो वहीं स्थानीय महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहा है.

दरअसल, ग्रामोत्थान परियोजना की ओर से इस योजना को सफल बनाने के लिए केदारेश्वर एंटरप्राइजेज को ₹5 लाख की परियोजना सहायता प्रदान की गई है. यह आर्थिक सहयोग केवल एक व्यावसायिक गतिविधि तक सीमित नहीं है. बल्कि, इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को स्थानीय आजीविका से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है. योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि केदारनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले प्रसाद उत्पाद उपलब्ध हो सकें.

प्रसाद तैयार करतीं महिलाएं (फोटो सोर्स- Jyotsna)

इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिला सशक्तिकरण है. परियोजना से जुड़े 'जय स्वयं सहायता समूह' की महिलाओं को प्रसाद पैकेजिंग और संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. महिलाएं आधुनिक एवं आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से प्रसाद तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिल रहा है. इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बल्कि, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा.