भराड़ीसैंण में सत्र से छायी रौनक, पहाड़ी स्वाद चख रहे आम से खास, महिलाओं की आर्थिकी में इजाफा

भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा बजट सत्र ने आसपास के गांवों की महिलाओं की आजीविका में नई रौनक भर दी है. जानिए कैसी है स्थिति?

सत्र से रौनक और कमाई (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 5:16 PM IST

7 Min Read
धीरज सजवाण

गैरसैंण: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अधिकारी और पूरा सरकारी अमला जब भराड़ीसैंण की वादियों में पहुंचता है तो यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अचानक से जीवंत हो उठती है. खासकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए यह समय किसी मौके से कम नहीं होता. जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पहाड़ी भोजन और स्थानीय उत्पादों के जरिए न सिर्फ कमाई कर रही हैं, बल्कि पहाड़ के स्वाद और परंपरा को भी नई पहचान दे रही हैं.

भराड़ीसैंण में रौनक: भराड़ीसैंण में इन दिनों चल रहे बजट सत्र का असर सिर्फ विधानसभा भवन तक सीमित नहीं है. सत्ता के इस अस्थायी ठिकाने ने आसपास के गांवों की महिलाओं के जीवन में भी एक अलग ही रौनक ला दी है. इन दिनों भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर और उसके आसपास स्थानीय उत्पादों और पहाड़ी भोजन की खुशबू भी महसूस की जा सकती है.

भराड़ीसैंण में महिलाओं ने लगाए स्टॉल (फोटो- ETV Bharat)

ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से यहां पहाड़ी भोजन की कैंटीन चलाई जा रही है. इस कैंटीन में मिलने वाली पारंपरिक पहाड़ी थाली इन दिनों खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. विधानसभा सत्र के दौरान यहां आने वाले विधायक, अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार तक इस स्थानीय स्वाद को चखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं.

शुद्ध पहाड़ी घी (फोटो- ETV Bharat)

पहाड़ी कैंटीन में खूब लग रही भीड़: इस कैंटीन को चला रही मां भराड़ी देवी स्वयं सहायता समूह की सदस्य यशोदा बताती हैं कि वो पिछले तीन सालों से बजट सत्र के दौरान यहां अपनी कैंटिन लगा रही हैं. जैसे ही सत्र शुरू होता है, उनकी व्यस्तता भी कई गुना बढ़ जाती है. सुबह से शाम तक ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती है कि कई बार उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है.

पहाड़ी उत्पाद (फोटो- ETV Bharat)

"हमारी पहाड़ी थाली में झंगोरा, लाल चावल, चौंसा, भट्ट की चुड़काणी, भंगजीर और भांग की चटनी के साथ पहाड़ी रायता और कोदे की रोटी परोसी जाती है. यह थाली पौष्टिक होने के साथ ही पहाड़ के अनाजों का स्वाद भी महसूस कराती है."- यशोदा, सदस्य, मां भराड़ी देवी स्वयं सहायता समूह

पारंपरिक पहाड़ी भोजन का स्वाद चखने के लिए लग रही लाइन: यह पूरा भोजन पारंपरिक पहाड़ी स्वाद को सामने लाता है. यही वजह है कि विधानसभा और सरकार की ओर से की गई भोजन व्यवस्था के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस छोटी सी कैंटीन तक पहुंचते हैं और पहाड़ी थाली का स्वाद लेने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देते हैं.

पहाड़ी थाली (फोटो- ETV Bharat)

चार की दिन की रौनक फिर पसर जाएगा सन्नाटा: यशोदा की मानें तो जितने दिन विधानसभा सत्र चलता है, उतने दिन उनकी बिक्री काफी अच्छी होती है. उन्होंने बताया कि कई बार दो से चार दिनों के भीतर ही पचास हजार रुपए तक की बिक्री हो जाती है. यह आम दिनों की तुलना में उनके लिए बहुत बड़ी कमाई होती है. हालांकि, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है.

पहाड़ी व्यंजन चखते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (फोटो- ETV Bharat)

"जैसे ही सत्र समाप्त होता है और सरकार भराड़ीसैंण से वापस चली जाती है, वैसे ही यहां की चहल-पहल भी अचानक खत्म हो जाती है. एक दिन पहले तक जहां मेले जैसा माहौल होता है, वहीं यह जगह अगले ही दिन वीरान नजर आने लगती है. बिक्री भी लगभग शून्य हो जाती है और फिर हमें किसी अगले अवसर का इंतजार करना पड़ता है."- यशोदा, सदस्य, मां भराड़ी देवी स्वयं सहायता समूह

इसी तरह विधानसभा परिसर में स्थानीय उत्पादों की स्टाल भी इन दिनों लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. यहां अलग-अलग स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए कई तरह के पहाड़ी उत्पाद उपलब्ध हैं. ईटीवी भारत ने जब इन स्टॉलों का जायजा लिया तो यहां कई तरह के अनोखे उत्पाद देखने को मिले.

महिलाओं ने लगाए अपने स्टॉल (फोटो- ETV Bharat)

इनमें अलग-अलग फ्लेवर के अचार, मंडुवे के बिस्कुट, मंडुवे की नमकीन, पहाड़ी दालें, पारंपरिक मसाले और पहाड़ी गाय का शुद्ध घी प्रमुख रूप से शामिल हैं. खास बात ये है कि ये सभी उत्पाद स्थानीय महिलाओं के हाथों से तैयार किए जाते हैं और इन्हें सरकार के 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के तहत बाजार में उतारा जा रहा है.

ईटीवी रावत पर महिला ने रखी अपनी बात (फोटो- ETV Bharat)

"हमारे समूह से अनेक महिलाएं जुड़ी हुई हैं. ये सभी महिलाएं अपने गांवों में अलग-अलग तरह के उत्पाद तैयार करती हैं. इनमें पिस्युं लून (पीसा नमक), कई प्रकार के अचार, अलग-अलग किस्म की दालें और कई अन्य पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं."- उर्मिला देवी, सदस्य, स्वयं सहायता समूह

उर्मिला देवी की मानें तो सरकार की योजनाओं से उन्हें काफी मदद मिल रही है. विशेष रूप से हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से उनके उत्पादों को एक पहचान मिली है. विधानसभा सत्र जैसे बड़े आयोजनों के दौरान उन्हें अपने उत्पाद सीधे लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है.

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं संग गणेश जोशी (फोटो- ETV Bharat)

वो बताती हैं कि सत्र के दौरान उनकी भी अच्छी कमाई हो जाती है. इसके बाद जब सत्र खत्म होता है तो वो यहां से वापस अपने गांव लौट जाती हैं और फिर अलग-अलग मेलों, प्रदर्शनियों या अन्य आयोजनों में स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद बेचती हैं. यह काम न सिर्फ उनकी बल्कि, उनसे जुड़ी कई अन्य महिलाओं की आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन बन चुका है.

मंत्री जोशी ने लिया पहाड़ी थाली का स्वाद: वहीं, ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी भी पहाड़ी भोजन की कैंटीन तक पहुंचे. उन्होंने पहाड़ी थाली का स्वाद लिया और महिलाओं के प्रयासों की सराहना की. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही हैं.

"स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है. लखपति दीदी जैसी योजनाएं आज एक बड़े मॉडल के रूप में सामने आ रही हैं और इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर भी दिखाई देने लगे हैं."- गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री

भराड़ीसैंण में बजट सत्र के दौरान दिखने वाली यह तस्वीर दरअसल एक बड़े सामाजिक बदलाव की झलक भी है. यह बताती हैं कि यदि स्थानीय उत्पादों और ग्रामीण महिलाओं को सही मंच और अवसर मिले तो वे न सिर्फ अपनी आजीविका मजबूत कर सकती हैं, बल्कि पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति और खानपान को भी नई पहचान दिला सकती हैं.

हालांकि, इसके साथ ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या यह रौनक सिर्फ विधानसभा सत्र तक ही सीमित रह जाएगी या फिर भविष्य में भराड़ीसैंण और आसपास के क्षेत्रों को ऐसा स्थायी मंच मिल पाएगा? जहां स्थानीय महिलाओं के उत्पाद और पहाड़ी स्वाद पूरे साल लोगों तक पहुंच सकें.

फिलहाल, बजट सत्र के इन दिनों में भराड़ीसैंण की वादियां सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं हैं, बल्कि यहां की ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, स्वाद और आत्मनिर्भरता की एक जीवंत कहानी भी कह रही हैं, लेकिन जरूरत है कि सरकार इन महिलाओं को बड़ा उपबल्ध कराए. ताकि, वो अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकें.

