कानपुर में 16 से 30 नवंबर तक होगी स्व-गणना, एक दिसंबर से घर-घर जाएंगे जनगणना कर्मी
जनगणना के पहले चरण में मई-जून के दौरान मकानों की गिनती का कार्य पूरा किया जा चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:49 PM IST
कानपुर: यूपी में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) 16 नवंबर से शुरू होगी. इसके तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार और सदस्यों से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे. यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी. एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे.
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव जैन ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना के पहले चरण में मई-जून के दौरान मकानों की गिनती का कार्य पूरा किया जा चुका है. अब दूसरे चरण में व्यक्तियों की गणना की जानी है. इसके लिए सरकार की ओर से स्व-गणना की बेहतरीन सुविधा दी गई है.
नागरिक आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in या census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं और अपनी तथा परिवार की बेसिक डिटेल्स खुद ऑनलाइन भर सकते हैं. स्व-गणना का यह पूरा दौर 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा.
जिलाधिकारी कानपुर नगर ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि यह देश का पहला डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में डिजिटली भागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने उम्मीद जताई कि 30 नवंबर को जब यह प्रक्रिया पूरी हो, तो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश के अग्रणी जनपदों में शामिल हो.
इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना का मुख्य चरण चलेगा, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी संकलित करेंगे. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर इस महत्वपूर्ण कार्य में पूरा सहयोग दें.
यदि स्व-गणना प्रक्रिया के दौरान किसी नागरिक को पोर्टल पर जानकारी भरने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो इसके समाधान के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. लोक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001801855 पर संपर्क कर सकते हैं या चैटबोट के जरिए मदद ले सकते हैं.
इसके अलावा, जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में भी हेल्प डेस्क और काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां विजिट करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है. सीडीओ अभिनव जैन ने भी हर कानपुर निवासी से अनुरोध किया है कि वे खुद अपनी स्व-जनगणना पूरी कर देश की इस बड़ी पहल को सफल बनाएं.
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