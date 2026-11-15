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कानपुर में 16 से 30 नवंबर तक होगी स्व-गणना, एक दिसंबर से घर-घर जाएंगे जनगणना कर्मी

कानपुर में 16 से 30 नवंबर तक होगी स्व-गणना ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: यूपी में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) 16 नवंबर से शुरू होगी. इसके तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार और सदस्यों से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे. यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी. एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे.

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव जैन ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना के पहले चरण में मई-जून के दौरान मकानों की गिनती का कार्य पूरा किया जा चुका है. अब दूसरे चरण में व्यक्तियों की गणना की जानी है. इसके लिए सरकार की ओर से स्व-गणना की बेहतरीन सुविधा दी गई है.

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर (Photo Credit; ETV Bharat) नागरिक आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in या census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं और अपनी तथा परिवार की बेसिक डिटेल्स खुद ऑनलाइन भर सकते हैं. स्व-गणना का यह पूरा दौर 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा.



जिलाधिकारी कानपुर नगर ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि यह देश का पहला डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में डिजिटली भागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने उम्मीद जताई कि 30 नवंबर को जब यह प्रक्रिया पूरी हो, तो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश के अग्रणी जनपदों में शामिल हो.