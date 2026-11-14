16 नवंबर से शुरू होगी स्वगणना, इन सवालों के देने होंगे जवाब, एक क्लिक में जानिए प्रोसेस

इन सवालों के देने होंगे जवाब



• व्यक्ति का नाम

• मुखिया से संबंध

• लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य)

• जन्मतिथि/ उम्र

• वर्तमान वैवाहिक स्थिति (हां/नहीं)

• विवाह के समय उम्र

• जीवनसाथी का नाम

• घोषित राष्ट्रीयता

• धर्म

• एसी/ एसटी/ जाति का नाम

• पिता का नाम, उम्र, जन्म स्थान विवरण, प्रदेश और जिला

• माता का नाम, उम्र, जन्म स्थान विवरण, प्रदेश और जिला

• विकलांगता (हां/नहीं)

• मातृभाषा

• डिजिटल साक्षरता का स्तर (ईमेल कर सकते है या नहीं)

• शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति

• प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक स्तर संकाय/विषय

• पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया

• आर्थिक गतिविधि की श्रेणी

• व्यवसाय

• उद्योग, व्यापार या सेवा की प्रकृति

• कर्मी का वर्ग

• गैर-आर्थिक गतिविधि

• काम की तलाश मे या काम के लिए उपलब्ध

• काम के स्थान तक यात्रा (कि०मी० और समय)

• जन्म स्थान

• पिछला निवास का स्थान यदि हो तो

• वर्तमान प्रवास का कारण

• प्रवास के समय से इस गाँव/ शहर मे रहने की अवधि

• स्थायी अवासीय पता

• वर्तमान में जीवित बच्चों का संख्या

• कभी जीवित जन्मे बच्चों की संख्या

• पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चों की संख्या।

• कोविड-19 टीकाकरण का स्थान

• बैंक खातों की कुल संख्या

• मोबाइल नंबर (अगर उपलब्ध है)

• आधार नंबर (अगर उपलब्ध है)

• वोटर आईडी नंबर (अगर उपलब्ध है)

• पासपोर्ट नंबर (अगर उपलब्ध है)

• ड्राइविंग लाइसेंस (अगर उपलब्ध है)