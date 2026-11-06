मैनपुरी में 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना; 1 दिसंबर से शुरू होगा सत्यापन, DM ने जारी किए निर्देश
द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:18 PM IST
मैनपुरी : 'जनगणना 2027' के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैठक की. बैठक में अधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये. उन्होंने कहा कि जनगणना देश के समग्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है. इस बार जनगणना में परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी के साथ जाति संबंधी विवरण भी दर्ज किया जाएगा. द्वितीय चरण की प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न शामिल हैं, जिनकी जानकारी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को दी जाएगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी. इस दौरान लोग ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना और सत्यापन करेंगे. उन्होंने कहा कि पिछली बार जनपद स्व-गणना में प्रदेश में आठवें स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार सुनियोजित रणनीति के साथ मैनपुरी को प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाने का लक्ष्य है.
जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिवार की स्व-गणना सफलतापूर्वक कराएंगे, उन्हें आगामी परीक्षाओं में पांच अतिरिक्त ग्रेस अंक दिए जाएंगे. वहीं, अपने परिवार के साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के परिवारों की भी स्व-गणना कराने वाले विद्यार्थियों को कार्य के आधार पर 6 से 10 अतिरिक्त ग्रेस अंक मिलेंगे. उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को जिला प्रशासन प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित करेगा.
उन्होंने विद्यालयों में प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान पांच मिनट जनगणना जागरूकता के लिए निर्धारित करने, अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित करने तथा निबंध, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए. 13 नवंबर को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभात फेरियां एवं जनगणना जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी. विद्यार्थी सोशल मीडिया पर भी स्व-गणना से जुड़े वीडियो और अपने अनुभव साझा करेंगे.
मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि स्व-गणना के बाद मिलने वाली विशिष्ट एसई आईडी सुरक्षित रखना अनिवार्य है. एक दिसंबर से सत्यापन के लिए पहुंचने वाले प्रगणकों को यह आईडी दिखानी होगी. इसके लिए सभी विद्यालयों में रजिस्टर बनाकर आईडी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए.
बैठक में अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद, डिप्टी कलेक्टर अरविन्द कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, जिला प्रभारी जनगणना शैलजा त्रिवेदी सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
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