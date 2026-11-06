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मैनपुरी में 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना; 1 दिसंबर से शुरू होगा सत्यापन, DM ने जारी किए निर्देश

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मैनपुरी : 'जनगणना 2027' के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैठक की. बैठक में अधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये. उन्होंने कहा कि जनगणना देश के समग्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है. इस बार जनगणना में परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी के साथ जाति संबंधी विवरण भी दर्ज किया जाएगा. द्वितीय चरण की प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न शामिल हैं, जिनकी जानकारी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को दी जाएगी.

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



जिलाधिकारी ने बताया कि 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी. इस दौरान लोग ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना और सत्यापन करेंगे. उन्होंने कहा कि पिछली बार जनपद स्व-गणना में प्रदेश में आठवें स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार सुनियोजित रणनीति के साथ मैनपुरी को प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाने का लक्ष्य है.