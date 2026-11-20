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गाजियाबाद में स्वगणना की रफ्तार सुस्त, पांच दिन में महज एक फीसदी ने भी पूरी नहीं की प्रक्रिया

गाजियाबाद में स्वगणना की रफ्तार सुस्त ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत 16 से 30 नवंबर तक चल रहे Self Enumeration अभियान में गाजियाबाद की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है. अभियान शुरू होने की शुरुआती पांच दिनों में जिले के 20 लाख 70 हजार 725 करोड़ में से महज 4413 परिवारों ने ही ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन करना की प्रक्रिया पूर्ण की है. आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक कुल घरों के मुकाबले सेल्फ एन्यूमरेशन करने वाले परिवारों का आंकड़ा एक प्रतिशत भी नहीं पहुंचा है. जागरूकता की कमी इसके पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है.

Self Enumeration की क्या है प्रक्रिया