गाजियाबाद में स्वगणना की रफ्तार सुस्त, पांच दिन में महज एक फीसदी ने भी पूरी नहीं की प्रक्रिया
Self Enumeration अभियान के तहत लोगों को घर बैठे अपनी और अपने परिवारों की जानकारी स्वयं दर्ज करने का विकल्प दिया गया है.
Published : November 20, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत 16 से 30 नवंबर तक चल रहे Self Enumeration अभियान में गाजियाबाद की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है. अभियान शुरू होने की शुरुआती पांच दिनों में जिले के 20 लाख 70 हजार 725 करोड़ में से महज 4413 परिवारों ने ही ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन करना की प्रक्रिया पूर्ण की है. आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक कुल घरों के मुकाबले सेल्फ एन्यूमरेशन करने वाले परिवारों का आंकड़ा एक प्रतिशत भी नहीं पहुंचा है. जागरूकता की कमी इसके पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है.
Self Enumeration की क्या है प्रक्रिया
Self Enumeration अभियान के तहत लोगों को घर बैठे अपनी और अपने परिवारों की जानकारी स्वयं दर्ज करने का विकल्प दिया गया है. इसके लिए पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद लॉगिन करके कल 40 सवालों का जवाब देने होते हैं. सभी जानकारियां भरने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद Self Enumeration संपन्न हो जाती है. हालांकि, आंकड़े बताते हैं की बड़ी संख्या में परिवार अभी भी देशहित के इस कार्यक्रम में सहयोग करने से पीछे हैं.
हाईराइज सोसाइटियों और कॉलोनी में विशेष कैंप लगाए जाएंगे
गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ के मुताबिक, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और इस प्रक्रिया प्रति जागरूक किया जा रहा है. इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों में कैंप आयोजित किया जा रहे हैं, ताकि कर्मचारी भी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सके. शनिवार और रविवार को जिले के विभिन्न हाई राइज सोसाइटियों और कॉलोनी में विशेष कैंप लगाए जाएंगे. जहां लोगों को Self Enumeration की प्रक्रिया समझाई जाएगी और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा.
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स्कूल के विद्यार्थियों को भी अभियान से जोड़ा गया
कुमार सौरभ के मुताबिक, लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को भी अभियान से जोड़ा गया है. छात्रों को होमवर्क दिया गया है कि वह अपने घर जाकर परिवार के सदस्यों को Self Enumeration के प्रति जागरूक करें और प्रक्रिया पूर्ण करें. इसके बाद Self Enumeration पूर्ण होने पर स्क्रीनशॉट स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है. प्रशासन का प्रयास है कि अभियान के अंतिम तारीख 30 नवंबर से पहले अधिक से अधिक परिवार इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें.
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