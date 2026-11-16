ETV Bharat / state

आज से शुरू हुआ स्वगणना अभियान, 30 नवंबर तक मिलेगा मौका

आज से शुरू हुआ स्वगणना अभियान. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर / बुलंदशहर: जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत उत्तर प्रदेश में सोमवार, 16 नवंबर से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) अभियान शुरू हो गया. यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान लोग घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और परिसर में रहने वाले सभी लोगों का विवरण स्वयं दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनगणना का कार्य करेंगे.

स्व-गणना अभियान का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, सुविधाजनक और प्रभावी बनाना है. इसके लिए नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल [https://se.census.gov.in](https://se.census.gov.in?utm_source=chatgpt.com) पर लॉगिन कर अपने परिवार का विवरण भरना होगा.

ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने से पहले आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), पासपोर्ट सहित आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखने की सलाह दी गई है, ताकि विवरण भरने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. आज से शुरू हुआ स्वगणना अभियान. (ईटीवी भारत) स्व-गणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित 40 प्रश्नों के माध्यम से आवश्यक जानकारियां एकत्र की जाएंगी. नागरिकों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि उनके घर या परिसर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूटने न पाए. परिवार के सदस्यों के साथ वहां रहने वाले रिश्तेदारों, किरायेदारों, घरेलू सहायकों और सुरक्षा गार्डों का विवरण भी शामिल करना जरूरी है. जनगणना का उद्देश्य केवल परिवार के मुखिया या स्थायी सदस्यों की जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि संबंधित परिसर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सही विवरण दर्ज करना है. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्व-गणना की निर्धारित समयावधि का लाभ उठाते हुए 30 नवंबर से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लें. स्व-गणना से संबंधित दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया को समझने के लिए जारी कार्यक्रम तथा वीडियो ट्यूटोरियल का भी अवलोकन किया जा सकता है. इससे ऑनलाइन फॉर्म भरने और आवश्यक जानकारियां दर्ज करने में आसानी होगी.