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जनगणना@2027: उत्तराखंड के 131 स्नो बाउंड गांवों में स्वगणना शुरू, ऐसे कर सकते हैं खुद की गणना

स्नोबाउंड 131 गांवों, 3 शहरों में आबादी की गणना के लिए स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू, रोहित सोनी ने लिया इवा श्रीवास्तव का इंटरव्यू

Uttarakhand Census 2027
इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 2:39 PM IST

7 Min Read
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देहरादून: जनगणना के दूसरे चरण के तहत देश के सभी स्नोबाउंड क्षेत्रों में स्वगणना की प्रक्रिया आज सोमवार 17 अगस्त से शुरू हो गई है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद 131 गांवों और तीन शहरों में आबादी की गणना के लिए स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. स्वगणना की प्रक्रिया 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी. इस दौरान इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग खुद से खुद की गणना कर पाएंगे. इसके बाद 1 सितंबर से प्रगणक इन स्नोबाउंड क्षेत्र में मौजूद घरों में जाकर, आबादी की गणना करेंगे, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं.

जनगणना 2027 की तैयारी: भारत सरकार ने पहली बार जनगणना में स्वगणना का विकल्प भी दिया है, ताकि जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके. इसकी खास बात यह है कि अगर जनता खुद से खुद की गणना यानी स्वगणना करती है, तो उससे न सिर्फ जनता का समय बचेगा बल्कि घर-घर जाकर जनगणना करने वाले प्रगणक का भी समय बचेगा. यही वजह है कि भारत सरकार भी स्वगणना पर विशेष जोर दे रही है. इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑफिशियल वेबसाइट
se-snowbound.census.gov.in भी तैयार की है. इसके जरिए स्वगणना की जा सकती है. इसके लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और मोबाइल नंबर एवं कैप्चा डालकर लॉगइन करना होगा.

131 स्नो बाउंड गांवों में स्वगणना शुरू (Etv Bharat)

उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू: स्वगणना के लिए भारत सरकार की ओर से जारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, स्थान का चयन और जियो-टैगिंग करनी होगी. लोकेशन चयन के बाद, सवालों की पूरी सूची दिखाई देगी. ऐसे में एक-एक कर 40 सवालों के जवाब देने होंगे. हालांकि, आखिरी पांच सवालों के जवाब को ऑप्शनल रखा गया है. इनमें मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जनगणना के दौरान इन सवालों से संबंधित जवाब देना चाहता है, तो वो दे सकता है. अन्यथा इन सवालों को स्किप भी किया जा सकता है.

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इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड का खास इंटरव्यू (ETV Bharat)

ऐसे कर सकते हैं खुद की गणना: ऐसे में बाकी सवालों के जवाब भरने के बाद सबमिट करना होगा. जैसे ही सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको 11 अंकों की एक विशेष 'स्वगणना आईडी' (SC ID) प्राप्त होगी, जो मैसेज के जरिए दिए गए मोबाइल पर भी आएगी. ऐसे में जब जनगणना के दौरान यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रगणक घर-घर आएंगे, उस दौरान ये नंबर प्रगणक को देना होगा. जिसके बाद प्रगणक इस 'स्वगणना आईडी' को अपने जनगणना पोर्टल पर डालेगा, इसके बाद संबंधित व्यक्ति की ओर से भरी गई पूरी जानकारी प्रकरण के मोबाइल पर दिखने लग जाएगी. ऐसे में अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको उसे समय संशोधित भी किया जा सकता है.

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इवा श्रीवास्तव ने स्नो बाउंड इलाकों में स्वगणना के बारे में बताया (ETV Bharat)

131 गांवों और 3 स्नो बाउंड शहरों में स्वगणना: ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि-

17 अगस्त से प्रदेश के हिम आच्छादित क्षेत्र में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उत्तराखंड के चार जिलों, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ के 131 गांवों और तीन शहरी क्षेत्रों में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन गांवों और शहरी क्षेत्रों में जनगणना के दौरान जाना संभव नहीं होता है. यही वजह है कि इन क्षेत्रों में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में 17 अगस्त यानी आज से अगले 15 दिनों तक यानी 31 अगस्त तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी. इस दौरान इन क्षेत्रों में रह रहे लोग खुद से खुद की गणना कर सकेंगे.
-इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड-

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भी दिया था संदेश: साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश की जनता को संबोधित करते हुए यह संदेश दिया है, कि जनगणना के लिए कम से कम एक घंटे का समय निकालें और स्वगणना में अपनी भागीदारी निभाएं. इससे न सिर्फ घर-घर जाकर गणना करने वाले प्रगणकों को आसानी होगी, बल्कि त्रुटियां भी कम होंगी. ऐसे में वो भी प्रदेश की जनता से अपील करना चाहती हैं कि प्रदेश के जिन क्षेत्र में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन क्षेत्रों में रह रहे लोग भी स्वगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. ऐसे में जनता जनगणना की ऑफिशियल वेबसाइट se-snowbound.census.gov.in पर जाकर स्वगणना कर सकती है. इससे जनता के साथ ही प्रगणक के समय की भी बचत होगी.

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स्नोबाउंड 131 गांवों, 3 शहरों में आबादी की स्वगणना शुरू हुई (ETV Bharat)

इन 40 सवालों के जवाब देने हैं: जनगणना के दूसरे चरण के तहत आबादी की गणना की जानी है. जिसके लिए 40 सवालों की अधिसूचना जारी की गई है. इन सभी सवालों में से कुछ सवालों को ऑप्शनल रूप से भी रखा गया है. इसमें माता-पिता का जो विवरण मांगा गया है, उसमें कुछ सवालों को ऑप्शनल रखा गया है. इसके अलावा, जो दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मांगी गई है, उसको भी ऑप्शनल रखा गया है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन जानकारी को नहीं देना चाहता है, तो स्वगणना के दौरान इन सवालों को स्किप कर सकता है. घर में रह रहे हर एक सदस्य के लिए 40-40 सवाल तैयार किए गए हैं, जिनके जवाब देने हैं. अगर कोई व्यक्ति स्वगणना करता है, तो उसे करीब 1 घंटे का समय लगेगा.

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स्नोबाउंड क्षेत्रों में स्वगणना की प्रक्रिया 31अगस्त तक चलेगी (ETV Bharat)

पहले चरण में हुई मकानों की स्वगणना, अब घर के सदस्यों की स्वगणना: जनगणना के पहले चरण में हुए मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान दिए गए स्वगणना के विकल्प में किसी भी परिवार का मुखिया स्वगणना कर सकता था. इसी तरह जनगणना के दूसरे चरण में भी स्वगणना के दौरान घर का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों की स्वगणना कर सकता है. शुरुआती कुछ सवालों के जवाब सभी के कॉमन होंगे. इसके बाद अन्य जानकारियों को भरकर सबमिट करने के बाद अन्य सदस्यों के नाम को शामिल करते हुए उसकी जानकारी भी भरी जा सकेगी.

गलत जानकारी भरी तो प्रगणक करेगा ठीक: निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय ने साथ ही बताया कि स्वगणना के दौरान अगर कोई जानकारी गलत भर दी गई हो और फॉर्म को सबमिट कर दिया गया हो, तो उसको बदला नहीं जा सकता. जब प्रगणक घर-घर आएंगे, उस दौरान उन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है. यही नहीं, स्वगणना के दौरान अपने क्षेत्र की लोकेशन को भी पोर्टल पर मैप करना होगा. उस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी अन्य क्षेत्र में मौजूद है, तो वो वहां से भी स्वगणना कर सकता है.
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