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रांची में अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चयन ट्रायल शुरू, देशभर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम

रांची में देशभर के बॉस्केटबॉल खिलाड़ियों ने कोचिंग कैंप चयन ट्रायल में अपना दम दिखाया.

Selection Trials Begin for Under 18 World School Basketball Championship in Ranchi
अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चयन ट्रायल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 9:52 PM IST

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रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप (बालक वर्ग) के लिए कोचिंग कैम्प चयन ट्रायल सोमवार से हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में शुरू हो गया.

दो दिवसीय यह चयन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें देशभर से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. ट्रायल के पहले दिन 57 बालक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. सभी खिलाड़ी चयन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आए.

Selection Trials Begin for Under 18 World School Basketball Championship in Ranchi
रांची में अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चयन ट्रायल (ETV Bharat)

इस चयन प्रक्रिया के आधार पर कुल 30 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. जिन्हें आगे राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर यानी नेशनल कैम्प में शामिल होने का मौका मिलेगा. यह ट्रायल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के चयन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नेशनल कैम्प में अंतिम रूप से चयनित खिलाड़ी सर्बिया में 13 से 20 जून के बीच आयोजित वर्ल्ड स्कूल गेम्स में भाग लेंगे.

चयन ट्रायल का उद्घाटन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसजीएफआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ. इस अवसर पर एसजीएफआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ सुरेश दोषी, वाइस प्रेसिडेंट मुक्तेज सिंह बदेशा, कार्यकारी सदस्य एन.आर. मुरली, वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी के. बर्मन, प्रशासनिक पदाधिकारी सोमदत्त दीक्षित तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग मौजूद रहे.

Selection Trials Begin for Under 18 World School Basketball Championship in Ranchi
रांची में बास्केटबॉल (ETV Bharat)

सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. ट्रायल में चयनकर्ता के रूप में रोहित ठाकुर दिल्ली, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित विशेष भृगुवंशी, ओएनजीसी, बेंगलुरु और प्रभु कानन, तमिलनाडु अहम भूमिका निभा रहे हैं.

इस आयोजन को सफल बनाने में राज्य खेल कोषांग के सदस्यों और प्रतिनियुक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. झारखंड के बास्केटबॉल खिलाड़ी संदीप भी इस चयन ट्रायल में भाग ले रहे हैं, जिनसे राज्य को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.

Selection Trials Begin for Under 18 World School Basketball Championship in Ranchi
अंडर-18 वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चयन ट्रायल (ETV Bharat)

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