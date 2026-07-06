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रिम्स में सहायक प्राध्यापक एवं क्लिनिकल ट्यूटर पदों के लिए चयन, वेबसाइट पर परिणाम जारी

रांची स्थिति रिम्स में सहायक प्राध्यापक एवं क्लिनिकल ट्यूटर पदों के लिए चयन परिणाम जारी कर दिया गया है.

Selection results released posts for Assistant Professor and Clinical Tutor at RIMS of Ranchi
राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
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रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) द्वारा सहायक प्राध्यापक एवं क्लिनिकल ट्यूटर पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया.

इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कुल 18 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. विभागवार चयनित अभ्यर्थियों में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में दो, मनोचिकित्सा विभाग में एक, सर्जरी विभाग में दो, शिशु शल्य चिकित्सा विभाग में एक, अस्थि रोग विभाग (ट्रॉमा) में एक, एनेस्थीसिया (ट्रॉमा) में दो, मेडिसीन विभाग में दो, नेफ्रोलॉजी विभाग में एक, त्वचा एवं यौन रोग विभाग में एक, पैथोलॉजी विभाग में दो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग (क्लिनिकल ट्यूटर) में तीन पदों पर नियुक्ति हुई है.

रिम्स प्रशासन ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि उनके जुड़ने से संस्थान में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी. चयन परिणाम से संबंधित विस्तृत अधिसूचना रिम्स प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है. इसे संस्थान के वेबसाइट https://rimsranchi.ac.in/ पर उपलब्ध कराया है.

रिम्स में प्रशासनिक दायित्वों का पुनर्गठन, विभिन्न पदों पर प्रभार सौंपे गए

रिम्स में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्र कल्याण संबंधी कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं. प्रो. डॉ. राजीव मिश्रा, प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग को आगामी आदेश तक संकायाध्यक्ष का प्रभार प्रदान किया गया है. साथ ही, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रो. डॉ. पार्थ कुमार चौधरी, प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग को आगामी आदेश तक विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग का प्रभार दिया गया है.

संस्थान में एमबीबीएस एवं पीजी सुपरस्पेशियलिटी सीटों में प्रस्तावित वृद्धि की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से डॉ. निशीथ एम. पॉल एक्का, अपर प्राध्यापक, सर्जरी विभाग को उप-संकायाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसी क्रम में रिम्स प्रशासन द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, नेत्र रोग विभाग के अपर प्राध्यापक डॉ. राहुल प्रसाद को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त डीन, छात्र कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. छात्र कल्याण से संबंधित कार्यों एवं दायित्वों का विधिवत हस्तांतरण एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक प्रो. डॉ. शिव प्रिये द्वारा किया जाएगा, जिसके उपरांत डॉ. राहुल प्रसाद अपने नए दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

रिम्स प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया है कि इन प्रशासनिक दायित्वों के पुनर्गठन से छात्र कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक गतिविधियों एवं संस्थान के समग्र प्रशासनिक कार्यों को नई गति मिलेगी. चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के विस्तार तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में संस्थान की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ होगी.

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