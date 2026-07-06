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रिम्स में सहायक प्राध्यापक एवं क्लिनिकल ट्यूटर पदों के लिए चयन, वेबसाइट पर परिणाम जारी

रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) द्वारा सहायक प्राध्यापक एवं क्लिनिकल ट्यूटर पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया.

इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कुल 18 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. विभागवार चयनित अभ्यर्थियों में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में दो, मनोचिकित्सा विभाग में एक, सर्जरी विभाग में दो, शिशु शल्य चिकित्सा विभाग में एक, अस्थि रोग विभाग (ट्रॉमा) में एक, एनेस्थीसिया (ट्रॉमा) में दो, मेडिसीन विभाग में दो, नेफ्रोलॉजी विभाग में एक, त्वचा एवं यौन रोग विभाग में एक, पैथोलॉजी विभाग में दो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग (क्लिनिकल ट्यूटर) में तीन पदों पर नियुक्ति हुई है.

रिम्स प्रशासन ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि उनके जुड़ने से संस्थान में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी. चयन परिणाम से संबंधित विस्तृत अधिसूचना रिम्स प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है. इसे संस्थान के वेबसाइट https://rimsranchi.ac.in/ पर उपलब्ध कराया है.

रिम्स में प्रशासनिक दायित्वों का पुनर्गठन, विभिन्न पदों पर प्रभार सौंपे गए

रिम्स में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्र कल्याण संबंधी कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं. प्रो. डॉ. राजीव मिश्रा, प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग को आगामी आदेश तक संकायाध्यक्ष का प्रभार प्रदान किया गया है. साथ ही, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रो. डॉ. पार्थ कुमार चौधरी, प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग को आगामी आदेश तक विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग का प्रभार दिया गया है.