ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज, प्रेम कुमार ने भरी स्पीकर पद के लिए हुंकार.. 6 विधायक लेंगे शपथ

पटना: बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार ने 1 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है. डॉ. प्रेम कुमार का 18 वें विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है क्योंकि प्रेम कुमार के अलावे किसी और ने नामांकन नहीं किया है.

6 विधायक ले सकते हैं शपथ: एक तरह से सर्वसम्मति से प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष इस बार निर्वाचित होंगे. वहीं सोमवार को 7 विधायकों ने शपथ नहीं लिया था उनमें से छह नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी. मोकामा के जदयू के विधायक अनंत सिंह जेल में है, इसलिए उनका शपथ ग्रहण बाद में हो सकता है.

एनडीए में प्रेम कुमार के नाम पर पहले सहमति बनी: एनडीए की ओर से प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर पहले मुहर लगी और उसके बाद प्रेम कुमार ने नामांकन कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष को लेकर प्रेम कुमार ने कहा है कि विधानसभा की जो प्रक्रिया और नियमावली है उसके अनुसार ही सदन का संचालन करेंगे. सभी दलों का सहयोग लेंगे. इस बार 100 से अधिक नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं. उन्हें सदन की कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए विशेष कार्यशाला होगी. प्रथम बार चुने गए विधायकों को प्रश्न काल, शून्य काल, तारांकित और अतारांकित प्रश्न के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.

1990 से लगातार नौ बार चुनाव जीते हैं प्रेम कुमार: डॉ प्रेम कुमार इस बार भी गया से विधानसभा का चुनाव जीते हैं ऐसे 1990 में पहली बार विधायक बने थे. उसके बाद लगातार नौ बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं. 1995, 2000, 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर, 2010, 2015, 2020 और 2025 जो इस साल चुनाव हुआ उसमें भी बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं. प्रेम कुमार की पहचान अति पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर होती है.

कई जिम्मेदारी संभाल चुके प्रेम कुमार: वहीं प्रेम कुमार बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. 2005 से 2024 के बीच 10 विभागों में प्रेम कुमार मंत्री रह चुके हैं. कृषि विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास, सहकारिता पर्यावरण जैसे विभागों में भी मंत्री रहे हैं.

विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा: प्रेम कुमार के अध्यक्ष बनने से एक बार फिर से विधान परिषद और विधानसभा में दोनों प्रमुख पदों सभापति और विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा. इससे पहले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता आनंद किशोर यादव पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे. वहीं विधान परिषद में सभापति की कुर्सी पर अवधेश नारायण सिंह बने हुए हैं.