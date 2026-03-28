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हिमाचल के इस जिले की 9 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार, जानें क्यों मिला ये सम्मान

हमीरपुर: जिला की नौ ग्राम पंचायतों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है. इन पंचायतों को कुपोषण के खिलाफ जमीनी स्तर पर किए गए प्रभावी कार्यों और पोषण स्तर में सुधार लाने के प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है. 2 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान इन पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा. इस अवसर पर प्रत्येक पंचायत को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी.

ये चयन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश से एक हजार ग्राम पंचायतों को चुना गया है. इनमें हिमाचल प्रदेश की 50 पंचायतें शामिल हैं, जिनमें से 9 पंचायतें केवल हमीरपुर जिला से हैं, जबकि मंडी जिला से 19 पंचायतों का चयन हुआ है. हमीरपुर की जिन पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा, उनमें पटलांदर, मनिहाल, बल्ह, सानवी, दाडला, जोल, री, चमियाना और धबडियाना शामिल हैं. इन पंचायतों ने पोषण जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुधार और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य किया है. चयन प्रक्रिया पूरी तरह डेटा आधारित और पारदर्शी रही. इसके लिए पोषण ट्रैकर पोर्टल के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. खास बात ये रही कि हर राज्य के आंकड़ों का सत्यापन दूसरे राज्य की टीम ने किया है. हिमाचल प्रदेश में ये जिम्मेदारी अंडमान एवं निकोबार की टीम को सौंपी गई थी, जिसने पंचायतों का दौरा कर जमीनी स्थिति और पोषण संबंधी जागरूकता का आकलन किया.