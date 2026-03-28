ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले की 9 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार, जानें क्यों मिला ये सम्मान

2 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा. पूरे देश से एक हजार पंचायतों को चुना गया.

हिमाचल के इस जिले की 9 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार
हिमाचल के इस जिले की 9 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 2:54 PM IST

|

Updated : March 28, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: जिला की नौ ग्राम पंचायतों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है. इन पंचायतों को कुपोषण के खिलाफ जमीनी स्तर पर किए गए प्रभावी कार्यों और पोषण स्तर में सुधार लाने के प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है. 2 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान इन पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा. इस अवसर पर प्रत्येक पंचायत को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी.

ये चयन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश से एक हजार ग्राम पंचायतों को चुना गया है. इनमें हिमाचल प्रदेश की 50 पंचायतें शामिल हैं, जिनमें से 9 पंचायतें केवल हमीरपुर जिला से हैं, जबकि मंडी जिला से 19 पंचायतों का चयन हुआ है. हमीरपुर की जिन पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा, उनमें पटलांदर, मनिहाल, बल्ह, सानवी, दाडला, जोल, री, चमियाना और धबडियाना शामिल हैं. इन पंचायतों ने पोषण जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुधार और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य किया है. चयन प्रक्रिया पूरी तरह डेटा आधारित और पारदर्शी रही. इसके लिए पोषण ट्रैकर पोर्टल के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. खास बात ये रही कि हर राज्य के आंकड़ों का सत्यापन दूसरे राज्य की टीम ने किया है. हिमाचल प्रदेश में ये जिम्मेदारी अंडमान एवं निकोबार की टीम को सौंपी गई थी, जिसने पंचायतों का दौरा कर जमीनी स्थिति और पोषण संबंधी जागरूकता का आकलन किया.

हिमाचल के इस जिले की 9 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार (FILE PHOTO)

सत्यापन के बाद ही इन पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिससे इनके कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता साबित होती है. वहीं, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि 'सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को यह राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है. हमीरपुर की नौ पंचायतों का चयन होना पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है. इन पंचायतों को मिलने वाली एक-एक लाख रुपये की राशि भविष्य में पोषण सुधार और जनजागरूकता कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी. ये उपलब्धि न केवल संबंधित पंचायतों के प्रयासों की सराहना है, बल्कि अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी. इससे ये स्पष्ट होता है कि सही योजना, प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी से कुपोषण जैसी गंभीर समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है.'

ये भी पढ़ें: कट मोशन: 'हिमाचल की आधी पुलिस सैल्यूट देने में, आधी राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में व्यस्त'

Last Updated : March 28, 2026 at 3:08 PM IST

TAGGED:

SUPOSHIT GRAM PANCHAYAT HIMACHAL
SUPOSHIT GRAM PANCHAYAT HAMIRPUR
SUPOSHIT GRAM PANCHAYAT AWARD
सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान
SUPOSHIT GRAM PANCHAYAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.