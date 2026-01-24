ETV Bharat / state

जिलाध्यक्ष का चयन: राजस्थान कांग्रेस के 17 नेताओं को चार राज्यों में बनाया पर्यवेक्षक

सांसद भजनलाल को बिहार, कुलदीप इंदौरा, संजना जाटव एवं मुरारी मीणा को उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक लगाया गया है.

मुख्यालय, राजस्थान कांग्रेस, जयपुर
January 24, 2026

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत रायशुमारी के जरिए कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन का फार्मूला अभी भी जारी है. कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में सफल अभियान के बाद अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों में भी यह अभियान शुरू किया. देशभर से कांग्रेस नेताओं को इस अभियान के तहत पर्यवेक्षक लगाया गया है. राजस्थान कांग्रेस से भी 17 नेताओं को बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में पर्यवेक्षक लगाया है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए. इनमें राजस्थान कांग्रेस से तीन लोकसभा सांसद और दो विधायक शामिल हैं. राजस्थान से लोकसभा सांसद भजनलाल जाटव को बिहार, कुलदीप इंदौरा, संजना जाटव और मुरारी लाल मीणा को उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक लगाया है. कांग्रेस विधायक मनीष यादव को मेघालय और रफीक खान को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रेहाना रियाज और युवा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजीता सिहाग को भी उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक लगाया गया है.

बिहार में पर्यवेक्षक: भजनलाल जाटव एवं संगीता बेनीवाल

उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक: कुलदीप इंदौरा, संजना जाटव, मुरारी लाल मीणा,रघु शर्मा, रेहाना रिया चिश्ती, संजीता सिहाग, विजय जांगिड़,सारिका सिंह, सीताराम लाम्बा,आरसी चौधरी, पवन गोदारा, जसवंत गुर्जर, मनीष यादव और रफीक खान.

जल्द करेंगे दौरे: पार्टी हाईकमान के राजस्थान से लगाए पर्यवेक्षक जल्द अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठकें लेकर जिलाध्यक्षों के दावेदारों की रायशुमारी करेंगे. उसके बाद तीन-तीन नामों का पैनल तैयार कर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट देंगे. हाईकमान तीन में से किसी एक नाम को जिलाध्यक्ष घोषित करेगा.

संगठन सृजन अभियान
RESPONSIBILITIES IN CONGRESS PARTY
RAHUL GANDHI DREAM PROJECT
ORGANIZATION GS KC VENUGOPAL
DISTRICT PRESIDENTS OF CONGRESS

संपादक की पसंद

