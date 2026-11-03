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देवरिया : 397 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का चयन, यहां देखें लिस्ट

चयनित अभ्यर्थियों की सूची ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: जनरद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है. बाल विकास विभाग की तरफ से बीते 10 जुलाई को निकाली गई भर्ती के तहत चयनित 397 उम्मीदवारों की अनंतिम सूची जारी कर दी है.

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने 17 सितंबर 2025 के निर्देशों के अनुसार, सभी आवेदनों की जांच के बाद चयन प्रक्रिया पूरी की है. चयन सूची को विकास भवन और सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों पर चस्पा करा दिया गया है.

138 कार्यकर्ता और 259 सहायिका चयनित बताया गया कि जनपद में कुल 138 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 259 सहायिका के पदों पर चयन किया गया है.