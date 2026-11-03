देवरिया : 397 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का चयन, यहां देखें लिस्ट
किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विकास भवन स्थित CDO कार्यालय में सूची देखी जा सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:43 PM IST
देवरिया: जनरद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है. बाल विकास विभाग की तरफ से बीते 10 जुलाई को निकाली गई भर्ती के तहत चयनित 397 उम्मीदवारों की अनंतिम सूची जारी कर दी है.
मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने 17 सितंबर 2025 के निर्देशों के अनुसार, सभी आवेदनों की जांच के बाद चयन प्रक्रिया पूरी की है. चयन सूची को विकास भवन और सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों पर चस्पा करा दिया गया है.
138 कार्यकर्ता और 259 सहायिका चयनित
बताया गया कि जनपद में कुल 138 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 259 सहायिका के पदों पर चयन किया गया है.
ब्लॉकवार स्थिति इस प्रकार है -
- बैतालपुर में 15 कार्यकर्ता और 12 सहायिका
- बनकटा में 4 कार्यकर्ता और 5 सहायिका
- बरहज में 7 कार्यकर्ता और 17 सहायिका
- भागलपुर में 8 कार्यकर्ता और 12 सहायिका
- भलुअनी में 6 कार्यकर्ता और 12 सहायिका
- भटनी में 12 कार्यकर्ता और 15 सहायिका
- भाटपाररानी में 5 कार्यकर्ता और 6 सहायिका
- देवरिया शहर में 10 कार्यकर्ता और 29 सहायिका
- देसही देवरिया में 5 कार्यकर्ता और 12 सहायिका
- गौरीबाजार में 9 कार्यकर्ता और 13 सहायिका
- लार में 5 कार्यकर्ता और 13 सहायिका
- पथरदेवा में 6 कार्यकर्ता और 8 सहायिका
- रामपुर कारखाना में 4 कार्यकर्ता और 15 सहायिका
- रुद्रपुर में 18 कार्यकर्ता और 35 सहायिका
- सदर में 6 कार्यकर्ता और 22 सहायिका
- सलेमपुर में 15 कार्यकर्ता और 23 सहायिका
- तरकुलवा में 3 कार्यकर्ता और 10 सहायिका
विभाग के अनुसार, कुछ परियोजनाओं में पात्र अभ्यर्थी न मिलने से 3-4 पद रिक्त रह गए हैं. मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी या आमजन किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विकास भवन स्थित CDO कार्यालय और संबंधित ब्लॉक के बाल विकास परियोजना कार्यालय में जाकर अनंतिम चयन सूची देख सकते हैं.
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