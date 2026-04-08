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भिलाई के प्रतीक गंधर्व का नेशनल क्रिकेट अकादमी के अंडर-16 एलीट कैंप में चयन, छत्तीसगढ़ के 3 युवा चयनित

छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन NCA कैंप के लिए हुआ है. यहां से ये युवा अच्छी कोचिंग लेकर भारतीय टीम तक पहुंच सकते हैं.

Selection for NCA Camp
भिलाई के प्रतीक गंधर्व का NCA के अंडर-16 एलीट कैंप में चयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
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भिलाई: छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए गर्व का पल है. भिलाई के होनहार खिलाड़ी प्रतीक गंधर्व का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित अंडर-16 मेंस एलीट कैंप के लिए हो गया है. यह चयन ऑल इंडिया जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने किया है, जिसमें देशभर के चुनिंदा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका मिलता है.

NCA के अंडर-16 मेंस एलीट कैंप के लिए प्रतीक गंधर्व का चयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन

प्रतीक के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के के दो अन्य खिलाड़ी अरहम नाहर और अर्शवीर सिंह भाटिया का भी चयन हुआ है, जिससे प्रदेश में खुशी की लहर है. यह एलीट कैंप 11 मई से 6 जून 2026 तक देश के अलग-अलग सेंटर में आयोजित होगा. प्रतीक गंधर्व को देहरादून सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है.

बैट्समैन, विकेट कीपिंग में मेरा चयन हुआ है, 1 दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस करता हूं. मेरा सपना भारत के लिए खेलना है और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं. बाकी लोग भी मेहनत करते रहें सफलता मिलेगी- प्रतीक गंधर्व

प्रतीक बचपन से ही क्रिकेट के प्रति जुनूनी रहा है और उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज वह भिलाई के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है.- छगन गंधर्व, पिता

Chhattisgarh young player Pratik Gandharva
भिलाई के होनहार खिलाड़ी प्रतीक गंधर्व की उपलब्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टॉप कोचिंग, एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी

चयनित खिलाड़ियों को बीसीसीआई के टॉप कोचिंग स्टाफ की निगरानी में तैयार किया जाएगा. इस कैंप में खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फिटनेस और इंजरी मैनेजमेंट पर भी विशेष फोकस रहेगा.

Chhattisgarh young player Pratik Gandharva
छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन NCA कैंप के लिए हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

NCA कैंप बड़ा प्लेटफॉर्म

एनसीए का यह कैंप युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, जहां से आगे इंडिया अंडर-16, अंडर-19 और सीनियर टीम तक का रास्ता बनता है. यहां शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भविष्य में आईपीएल, रणजी और इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का मौका मिलता है.

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नेशनल क्रिकेट अकादमी में चयन
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