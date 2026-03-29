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राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिपः चयन शिविर में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

रांची: झारखंड में बॉक्सिंग प्रतिभाओं को निखारने और राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए मजबूत टीम तैयार करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. 31 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक रांची में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप से पहले 29 मार्च को चयन शिविर का सफल आयोजन किया गया. यह शिविर खेलगांव, होटवार स्थित बॉक्सिंग हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया.

रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस चयन प्रक्रिया में जूनियर बालक-बालिका के साथ-साथ यूथ वर्ग के महिला और पुरुष बॉक्सर शामिल हुए. खिलाड़ियों ने चयन के दौरान अपने कौशल, फिटनेस और मुकाबले की क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां हर खिलाड़ी राज्य टीम में जगह बनाने के लिए पूरी मेहनत करता नजर आया.

बॉक्सिंग चयन शिविर में शामिल खिलाड़ी (ETV Bharat)

इस चयन शिविर का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना था, जो आगामी राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करें. चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके तकनीकी प्रदर्शन, शारीरिक क्षमता और रिंग में उनके व्यवहार के आधार पर किया गया.