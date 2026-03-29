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राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिपः चयन शिविर में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर रांची में चयन शिविर का आयोजन किया गया.

Selection Camp Organized for State Level Boxing in Ranchi
बॉक्सिंग चयन शिविर में शामिल खिलाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 6:41 PM IST

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रांची: झारखंड में बॉक्सिंग प्रतिभाओं को निखारने और राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए मजबूत टीम तैयार करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. 31 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक रांची में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप से पहले 29 मार्च को चयन शिविर का सफल आयोजन किया गया. यह शिविर खेलगांव, होटवार स्थित बॉक्सिंग हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया.

रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस चयन प्रक्रिया में जूनियर बालक-बालिका के साथ-साथ यूथ वर्ग के महिला और पुरुष बॉक्सर शामिल हुए. खिलाड़ियों ने चयन के दौरान अपने कौशल, फिटनेस और मुकाबले की क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां हर खिलाड़ी राज्य टीम में जगह बनाने के लिए पूरी मेहनत करता नजर आया.

Selection Camp Organized for State Level Boxing in Ranchi
बॉक्सिंग चयन शिविर में शामिल खिलाड़ी (ETV Bharat)

इस चयन शिविर का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना था, जो आगामी राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करें. चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके तकनीकी प्रदर्शन, शारीरिक क्षमता और रिंग में उनके व्यवहार के आधार पर किया गया.

Selection Camp Organized for State Level Boxing in Ranchi
राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर चयन शिविर (ETV Bharat)

आयोजकों के अनुसार, इस प्रक्रिया में केवल मान्यता प्राप्त क्लबों से जुड़े खिलाड़ियों को ही भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिससे चयन की गुणवत्ता और निष्पक्षता बनी रहे. इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को सही मंच देना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है.

Selection Camp Organized for State Level Boxing in Ranchi
राज्यस्तरीय बॉक्सिंग चयन शिविर में शामिल खिलाड़ी (ETV Bharat)

रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी गुलाम जावेद ने बताया कि राज्यस्तरीय प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच है. उन्होंने कहा कि चयन शिविर के जरिए ऐसे बॉक्सर सामने आए हैं, जिनमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है.

अब चयनित खिलाड़ी 31 मार्च से शुरू होने वाली राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. इस प्रतियोगिता के जरिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बॉक्सर राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे. ऐसे में खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल प्रेमियों को भी इस आयोजन से काफी उम्मीदें हैं.

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