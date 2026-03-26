राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता से पहले रांची में चयन शिविर 29 मार्च से शुरू, उभरते मुक्केबाजों को मिलेगा मौका
रांची में 31 मार्च से 1 अप्रैल तक राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए 29 मार्च को चयन शिविर आयोजित होने जा रहा है.
Published : March 26, 2026 at 2:09 PM IST
रांची: झारखंड में बॉक्सिंग प्रतिभाओं को निखारने और राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए मजबूत टीम तैयार करने की दिशा में अहम पहल की जा रही है. रांची में 31 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता को लेकर 29 मार्च को चयन शिविर आयोजित की जाएगी. यह शिविर खेलगांव, होटवार स्थित बॉक्सिंग हॉल में सुबह 7 बजे से शुरू होगा.
बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन
रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस चयन शिविर में जिले के जूनियर बालक-बालिका और यूथ वर्ग के महिला एवं पुरुष बॉक्सर भाग ले सकेंगे. शिविर का मुख्य उद्देश्य राज्यस्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन करना है, ताकि रांची जिला एक मजबूत टीम के साथ प्रतियोगिता में उतर सके.
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सही मंच देने का प्रयास
इस चयन प्रक्रिया में केवल मान्यता प्राप्त क्लबों से जुड़े खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे. खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, फिटनेस और मुकाबले के दौरान प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा. आयोजकों का मानना है कि इस तरह के पारदर्शी चयन से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सही मंच मिल सकेगा.
खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर
रांची जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी गुलाम जावेद ने कहा, राज्यस्तरीय प्रतियोगिता हमारे खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर है. चयन शिविर के जरिए हम ऐसे बॉक्सरों को सामने लाना चाहते हैं, जो राज्य और आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सके. सभी योग्य खिलाड़ियों से अपील है कि वे समय पर पहुंचकर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लें.
खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर
उन्होंने यह भी बताया कि एसोसिएशन लगातार बॉक्सिंग के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है. इस तरह के शिविर न केवल प्रतियोगिता की तैयारी को मजबूत करते हैं, बल्कि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं. राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए चयनित खिलाड़ियों को आगे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
इससे उनके खेल कौशल में निखार आएगा और वे बड़े मंचों के लिए तैयार हो सकेंगे. खेल प्रेमियों और खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन झारखंड में बॉक्सिंग के स्तर को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
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