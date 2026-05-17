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सेलाकुई श्रमिक आंदोलन, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू

विकासनगर:- जनपद के औद्योगिक अस्थानों सेलाकुई ,सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है. उक्त संस्थानों तथा उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा ,जूलुस ,धरना -प्रर्दशन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने इससे जुड़े आदेश जारी किये हैं.

औद्योगिक क्षेत्र से सेलाकुई मैं स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,डिस्कन टेक्नोलॉजी सेलाकुई ,ग्लोबल मेडिकोज सेलाकुई आदि में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. धरना प्रर्दशन के दौरान लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ,डिस्कन टेक्नोलॉजी सेलाकुई देहरादून में पथराव की घटनाएं भी हुई हैं. इस धरना प्रर्दशन की आड़ में बाहरी तत्वों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों से ऊपर जाकर विभिन्न मांगों करने के लिए उकसाया जा रहा है. साथ ही श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में भी भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया आदि के माध्यम से फैला कर श्रमिकों में असंतोष भड़काने का प्रयास किया जा रहा है. जिसके दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन देहरादून द्वारा जिले मे स्थित औद्योगिक अस्थानों सेलाकुई, सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 बी एन एस एस लागू की है.

उक्त स्थानों और उसके आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा,जूलुस ,धरना प्रर्दशन यि पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर ,डीजे,ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही किसी भी तरीके के हथियार ,लाठी डंडे ,औजार, या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा.