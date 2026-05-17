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सेलाकुई श्रमिक आंदोलन, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू

श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है. सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू की गई है.

SELAQUI WORKERS MOVEMENT
सेलाकुई श्रमिक आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 17, 2026 at 8:37 PM IST

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विकासनगर:- जनपद के औद्योगिक अस्थानों सेलाकुई ,सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है. उक्त संस्थानों तथा उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा ,जूलुस ,धरना -प्रर्दशन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने इससे जुड़े आदेश जारी किये हैं.

औद्योगिक क्षेत्र से सेलाकुई मैं स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,डिस्कन टेक्नोलॉजी सेलाकुई ,ग्लोबल मेडिकोज सेलाकुई आदि में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. धरना प्रर्दशन के दौरान लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ,डिस्कन टेक्नोलॉजी सेलाकुई देहरादून में पथराव की घटनाएं भी हुई हैं. इस धरना प्रर्दशन की आड़ में बाहरी तत्वों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों से ऊपर जाकर विभिन्न मांगों करने के लिए उकसाया जा रहा है. साथ ही श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में भी भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया आदि के माध्यम से फैला कर श्रमिकों में असंतोष भड़काने का प्रयास किया जा रहा है. जिसके दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन देहरादून द्वारा जिले मे स्थित औद्योगिक अस्थानों सेलाकुई, सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 बी एन एस एस लागू की है.

उक्त स्थानों और उसके आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा,जूलुस ,धरना प्रर्दशन यि पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर ,डीजे,ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही किसी भी तरीके के हथियार ,लाठी डंडे ,औजार, या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा.

बता दें सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर प्रर्दशन कर रहे थे. इस प्रदर्शन की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने फैक्ट्री परिसर और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई. इस संबंध में सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में ऑपरेशन प्रहार के तहत उपद्रव करने वाले 10 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

गिरफ्त में लिये गये उपद्रवी

  • रिजवान उम्र25 साल निवासी गांव करणपुर ,जिला लखीमपुर यूपी.
  • विकास उम्र 28 साल निवासी गांव सडिया, जिला पीलीभीत यूपी.
  • रोहित उम्र28 साल निवासी रानीपुर रोड हरिद्वार.
  • कैफ उम्र 21 साल निवासी ग्राम हैदराबाद ,लखीमपुर खीरी यूपी.
  • फरदीन उम्र 20 साल निवासी ग्राम गौडी देशनगर, पीलीभीत यूपी.
  • समीर उम्र 18 साल निवासी पूरनपुर ,पीलीभीत यूपी.
  • अभिषेक गुप्ता उम्र 21 साल निवासी अटकोना ,लखीमपुर खीरी यूपी.
  • मोहम्मद कैफ उम्र21 साल निवासी कटरा ,शांहजाहपुर यूपी ,हाल सेलाकुई.
  • सुजान उम्र 22 साल निवासी नगतपुरा ,सितारगंज ,उधमसिंह नगर.

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