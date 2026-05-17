ETV Bharat / state

सेलाकुई श्रमिक आंदोलन की आड़ में उपद्रव, 10 लोग गिरफ्तार, देखिये लिस्ट

17 मई को श्रमिक आंदोलन मे पत्थरबाजी की घटना हो चुकी है. जिस संबंध में थाना सेलाकुई पर आभियोग पंजीकृत किए गए हैं.

SELAQUI INDUSTRIAL AREA
सेलाकुई श्रमिक आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 17, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर प्रर्दशन कर रहे थे. इस प्रदर्शन की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने फैक्ट्री परिसर और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई. इस संबंध में सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में ऑपरेशन प्रहार के तहत उपद्रव करने वाले 10 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

17 मई को डिस्कन फैक्ट्री में श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रर्दशन किया जा रहा था. जिसकी आड़ में कुछ उपद्रवियों ने फैक्ट्री परिसर और पुलिस पर पत्थर बाजी की गई. उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने निर्देशित किया. जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण 2 के निर्देशन मे क्षेत्राधिकारी सहसपुर, थाना सेलाकुई ,कोतवाली सहसपुर की संयुक्त टीम निकाली गई. इसी क्रम में 16 मई को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा एक राय और संगठित होकर कंपनियों और मोहल्लों में जाकर कंपनियों में कार्य करने वाले श्रमिकों को भड़काया. जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती पत्थरबाजी करने के लिए कहा. इस दौरान कुछ लोग मारपीट करने पर भी उतारू हो रहे थे.

पुलिस ने बताया कि 17 मई को श्रमिक आंदोलन मे पत्थरबाजी की घटना हो चुकी है. जिस संबंध में थाना सेलाकुई पर आभियोग पंजीकृत किए गए हैं. गिरफ्तार सभी व्यक्ति एकराय और संगठित होकर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग और किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध कर सकते थे. किसी प्रकार का सज्ञेय अपराध होने से रोकने के लिए उपरोक्त सभी व्यक्तियों को ऑपरेशन प्रहार के तहत धारा 170 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार उपद्रवियों को कोर्ट मे पेश किया जाएगा.

गिरफ्त में लिये गये उपद्रवी

  • रिजवान उम्र25 साल निवासी गांव करणपुर ,जिला लखीमपुर यूपी.
  • विकास उम्र 28 साल निवासी गांव सडिया, जिला पीलीभीत यूपी.
  • रोहित उम्र28 साल निवासी रानीपुर रोड हरिद्वार.
  • कैफ उम्र 21 साल निवासी ग्राम हैदराबाद ,लखीमपुर खीरी यूपी.
  • फरदीन उम्र 20 साल निवासी ग्राम गौडी देशनगर, पीलीभीत यूपी.
  • समीर उम्र 18 साल निवासी पूरनपुर ,पीलीभीत यूपी.
  • अभिषेक गुप्ता उम्र 21 साल निवासी अटकोना ,लखीमपुर खीरी यूपी.
  • मोहम्मद कैफ उम्र21 साल निवासी कटरा ,शांहजाहपुर यूपी ,हाल सेलाकुई.
  • सुजान उम्र 22 साल निवासी नगतपुरा ,सितारगंज ,उधमसिंह नगर.
  • हाशिम उम्र 21 साल निवासी लोधीपुर पीलीभीत यूपी.

TAGGED:

सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया
सेलाकुई श्रमिक आंदोलन
SELAQUI WORKERS MOVEMENT
SELAQUI INDUSTRIAL AREA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.