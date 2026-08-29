पुलिस का 'अजब-गजब' कारनामा: थाने से ही चोरी हो गया सीज ट्रक, पुलिस ने चोरों को भी छोड़ा!
22 दिन तक मामला दबाए रही आगरा पुलिस, डीसीपी ने दिए जांच के आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 12:39 PM IST
आगरा: आगरा पुलिस का अजब गजब मामला सामने आया है. आरटीओ ने जिस ट्रक को ओवरलोडिंग में सीज किया. वही ट्रक एकता थाना से चोरी हो गया. पुलिस ने यह बात दबाई और छानबीन शुरू की. आगरा पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस के मदद से ट्रक बरामद किया.
अजब-गजब खेल: आरटीओ के कर अधिकारी वीके आनंद ने दो अगस्त को एकता थाना क्षेत्र में एक ट्रक रुकवाया. ट्रक का चालक अलवर निवासी कालूराम से पूछताछ की. जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने पर कर अधिकारी वीके आनंद ने ट्रक में ओवरलोडिंग होने पर उसे सीज किया. इसके साथ ही 69500 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद यात्री कर अधिकारी ने ट्रक की चाबी थाना एकता में जमा कराई. मगर, पांच अगस्त 2026 की देर रात ट्रक एकता थाना से गायब हो गया.
एकता थाना से ट्रक चोरी और बरामद किए जाने की जानकारी हुई है. जिस पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. इसमें दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.- सैयद अली अब्बास, डीसीपी सिटी
सीज ट्रक कहां से बरामद: इस घटना से एकता थाना में खलबली मच गई. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ट्रक लखनऊ एक्सप्रेसवे समेत अन्य टोल प्लाजा से गुजरा है. इसके साथ ही एक टोल प्लाजा के फुटेज में ट्रक पांच और छह अगस्त की दरमियानी रात 12:28 बजे दिखा. जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रक की लोकेशन पता की. इसके बाद सिद्धार्थनगर पुलिस को सूचना दी. जिस पर एकता थाना से चोरी सीज ट्रक को सिद्धार्थनगर से बरामद किया.
पकड़ने और छोड़ने का कारनामा: इस मामले में ट्रक मालिक और उसके बेटे को भी पकड़ कर एकता थाना लाया गया. जहां से ट्रक चोरी करने के आरोपी पिता और पुत्र को थाना से छोड़ दिया. मगर, ट्रक बरामदगी के बाद भी पुसिस ने 22 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया. जिससे एकता थाना पुलिस अब फंस गई है. एकता थाना पुलिस ने सीज ट्रक चोरी मामले में ट्रक मालिक और उसके बेटे को भी पकड़ा. दोनों को आगरा लाकर एकता थाना में पूछताछ की. पूछताछ में ट्रक मालिक ने बताया कि बेटा दूसरी चाबी से ट्रक लेकर चला गया था. इसके बावजूद पुलिस ने बिना मुकदमा दर्ज किए. ट्रक मालिक और उसके बेटे को थाना से ही छोड़ दिया. जिसके करीब एक सप्ताह पहले ट्रक मालिक ने आरटीओ कार्यालय में 69500 रुपये का जुर्माना राशि जमा की. इसके बाद ट्रक को एकता थाना से रिलीज कराकर ले गया. सवाल यह है कि थाना में खड़े वाहन भी अब सुरक्षित नहीं हैं. इससे ही आगरा पुलिस महकमा में खलबली मची हुई है.
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