ETV Bharat / state

चोरों ने पुलिस थाने में किया हाथ साफ, जब्त की गई बाइक चुराई, ऐसे हुआ खुलासा

पुलिस ने सदर थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पुलिस थाने से बाइक चोरी
पुलिस थाने से बाइक चोरी (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर : जिले में पुलिस थाने से बाइक चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस की ओर से जब्त की गई बाइक को वापस लेने थाने पहुंचे युवक को पता चला कि उसकी बाइक थाने में नहीं है. इसके बाद कोतवाली थाने में सदर थाने से बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस ने बाइक की तलाश शुरू कर दी है. कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है. जल्द ही चोरों को पकड़कर बाइक बरामद की जाएगी.

बाड़मेर कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल को पुलिस ने एक होटल के पास शराब के नशे में धुत बाइक सवार दो युवक को शांत भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बाइक एमवी एक्ट में जब्त करके सदर थाने में खड़ी करवाई थी. पुलिस ने अलगे दिन दोनों युवकों को उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद दोनों को कोर्ट से जमानत मिल गई. इसके बाद बाइक मालिक सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 के आदेशानुसार बाइक लेने के लिए कोतवाली थाने पहुंचा.

पढ़ें. पुलिस थाने से चोरी हुआ डोडा चूरा: 7 गिरफ्तार, आरोपी बोला-थाने की रेकी कर उड़ाया माल

थाने में जब्त की बाइक नहीं मिली : कोतवाली ने कोर्ट के आदेशानुसार कॉस्टेबल रतन सिंह को सदर थाने बाइक लेने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां पर जब्त करके सदर थाने में खड़ी करवाई गई बाइक नहीं मिली. इसके बाद सदर थाने के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है. कोतवाली पुलिस ने सदर थाने के एएसआई श्रीराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. 19 से 23 अप्रैल के बीच यह बाइक थाने में से मिसिंग हुई है. इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

TAGGED:

पुलिस थाने से चोरी
पुलिस थाने से बाइक चोरी
SEIZED MOTORCYCLE STOLEN
BIKE THEFT FROM POLICE STATION
THEFT FROM POLICE STATION IN BARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.