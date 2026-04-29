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चोरों ने पुलिस थाने में किया हाथ साफ, जब्त की गई बाइक चुराई, ऐसे हुआ खुलासा

बाड़मेर : जिले में पुलिस थाने से बाइक चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस की ओर से जब्त की गई बाइक को वापस लेने थाने पहुंचे युवक को पता चला कि उसकी बाइक थाने में नहीं है. इसके बाद कोतवाली थाने में सदर थाने से बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस ने बाइक की तलाश शुरू कर दी है. कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है. जल्द ही चोरों को पकड़कर बाइक बरामद की जाएगी.

बाड़मेर कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल को पुलिस ने एक होटल के पास शराब के नशे में धुत बाइक सवार दो युवक को शांत भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बाइक एमवी एक्ट में जब्त करके सदर थाने में खड़ी करवाई थी. पुलिस ने अलगे दिन दोनों युवकों को उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद दोनों को कोर्ट से जमानत मिल गई. इसके बाद बाइक मालिक सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 के आदेशानुसार बाइक लेने के लिए कोतवाली थाने पहुंचा.