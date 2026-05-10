नर्मदा ब्रिज पर बड़ा हादसा, दोस्तों के साथ नहाने उतरा युवक गहरे पानी में डूबा
सीहोर में नर्मदा में नहाने गया युवक डूबा, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा, रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 10:48 PM IST
सीहोर: रविवार दोपहर बुधनी स्थित नर्मदा ब्रिज के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नहाने गए दोस्तों के समूह में से दो युवक गहरे पानी में डूब गए. हादसे में एक युवक को उसके साथियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 18 वर्षीय कैलाश धुर्वे का कोई पता नहीं चल सका है. घटना के बाद परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल है.
गहरे पानी में समाया
जानकारी के अनुसार, रायसेन जिला के खनपुरा गांव निवासी कैलाश (18) मंडीदीप से अपने दोस्तों के साथ बुधनी के बेरखेड़ी घाट पर नर्मदा नदी में स्नान करने पहुंचा था. दोपहर करीब 3 बजे नहाते समय अचानक वह गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते नदी में लापता हो गया.
युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मौके पर थाना प्रभारी संदीप जाट, तहसीलदार ललित सोनी सहित पुलिस बल और गोताखोरों की टीम पहुंची. नदी में युवक की तलाश के लिए कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा.
घाट पर मची अफरा तफरी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के दौरान एक अन्य युवक भी पानी में डूबने लगा था, जिसे उसके दोस्तों ने समय रहते बाहर निकाल लिया. हालांकि कैलाश को नहीं बचाया जा सका. घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं.
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एसडीओपी बुधनी रवि शर्मा ने बताया, "कैलाश अपने दोस्तों के साथ स्नान करने आया था और नहाते समय गहरे पानी में डूब गया. शाम तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका है. अंधेरा होने के चलते अभियान रोक दिया गया है, जिसे सोमवार सुबह फिर से शुरू किया जाएगा. पुलिस प्रशासन ने लोगों से नदी और घाटों पर सावधानी बरतने तथा गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है."