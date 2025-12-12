ETV Bharat / state

सीहोर में महिला SI ने कार से 4 लोगों को रौंदा, जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे घायल, एसआई सस्पेंड

सीहोर: इंदौर भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिनको प्राथमिक इलाज देने के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है. चारों घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. इस हादसे में हैरानी की बात यह है कि जिस थार कार ने 4 लोगों को कुचला है. उसको आष्टा थाना में पदस्थ एसआई किरन राजपूत चला रही थीं. यह हादसा बिलकिस गंज चौराहे पर हुआ है. फिलहाल, स्थानीय पुलिस ने महिला एसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटनास्थल पर मौजूद तूफान सिंह ने बताया," शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे होंगे तभी आष्टा की ओर से भोपाल की तरफ तेज स्पीड से जा रही लाल रंग की एक थार कार ने बिलकिस गंज चौराहे के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कंबल बेच रहे लोगों से टकराते हुए बाइक सवारों को चपेट में ले लिया. इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों में से एक ने फोन कर हादसे के बारे में सूचना दी. जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है उसका नंबर MP04 ZW 7803 है."

घायलों में वकील उम्र 28 साल पिता गिरधारी और लखन (16) पिता मदन लाल है. ये दोनों उज्जैन निवासी है और यहां सड़क किनारे दुकान लगाकर कंबल बेचने का काम करते है. वहीं बाइक सवार हृदेश राजौरिया (40) पिता राजाराम राजौरिया निवासी रातीबढ़, विजय पिता राजाराम रातीबड़ भोपाल निवासी हैं. दोनों बाइक सवार सगे भाई हैं.

कार चालक एसआई किरण निलंबित

कंबल बेचने वाले तूफान सिंह बंजारा ने थाना कोतवाली में पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में थाना कोतवाली टीआई रवीन्द्र यादव का कहना है कि "कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं कार चला रही एसआई किरण सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र सीहोर में अटैच कर दिया गया है.