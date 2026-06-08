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सीहोर में कुएं और बावड़ियां बनीं कचरा घर, कभी जीवनरेखा थे ये जल स्रोत

शहर के विभिन्न वार्डों में मौजूद कई पुराने कुएं वर्षों से सफाई और देखरेख का इंतजार कर रहे हैं. स्थानीय निवासी कमल सूर्या का कहना है कि "अभियान की शुरुआत तो बड़े स्तर पर हुई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका लाभ कहीं दिखाई नहीं देता. नागरिकों के अनुसार यदि इन जल स्रोतों की नियमित सफाई और गहरीकरण कराया जाए, तो यह न केवल साल भर पानी संजो सकते हैं, बल्कि आसपास के हैंडपंप और बोरवेल के जलस्तर को भी बढ़ाने में मददगार साबित होंगे."

सीहोर: एक समय था जब शहर के मोहल्लों में बने कुएं और बावड़ियां लोगों की प्यास बुझाने का सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे, लेकिन आज वही ऐतिहासिक जल स्रोत बदहाली और उपेक्षा की कहानी बयां कर रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण और संवर्धन अभियान का असर जिला मुख्यालय सीहोर में दिखाई नहीं दे रहा है. हालात यह हैं कि शहर के अधिकांश पुराने कुएं गंदगी, मिट्टी और कचरे से पट चुके हैं, जबकि इनके संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में कोई ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं.

कभी जीवनरेखा थे ये जल स्रोत

मंडी क्षेत्र सहित शहर के कई हिस्सों में बने पुराने कुएं कभी पेयजल का प्रमुख आधार हुआ करते थे. स्थानीय निवासी माधोलाल बताते हैं कि "वर्षों पहले जब जलापूर्ति की व्यवस्था सीमित थी, तब लोगों ने आपसी सहयोग और श्रमदान से इन कुओं का निर्माण कराया था. समय के साथ आधुनिक जल व्यवस्था आने पर इनकी उपयोगिता कम हुई और अब अधिकांश कुएं उपेक्षा के कारण कचराघर बनते जा रहे हैं."

कई स्थानों पर बदहाल स्थिति

मंडी क्षेत्र, फ्रीगंज, गल्ला मंडी, वर्कशॉप रोड और आसपास के इलाकों में स्थित कई कुएं व बावड़ियां जर्जर हालत में हैं. कहीं उनमें कचरा भरा हुआ है, तो कहीं झाड़ियां और गाद जमा हो चुकी है. स्थानीय नागरिकों का मानना है कि प्रशासन यदि समय रहते ध्यान दें, तो इन जल स्रोतों को दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता है.

जल संकट से निपटने में हो सकते हैं सहायक

विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि जल संरक्षण की दिशा में पुराने कुओं और बावड़ियों का पुनर्जीवन बेहद महत्वपूर्ण है. गर्मी के मौसम में जब जलस्तर गिरता है, तब ऐसे जल स्रोत भूजल रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इसके बावजूद इनकी अनदेखी चिंता का विषय बनी हुई है.

स्थानीय लोगों ने उठाई मांग

नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के ऐतिहासिक कुओं और बावड़ियों का सर्वे कराया जाए. उनकी सफाई, गहरीकरण और संरक्षण की योजना बनाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरोहर सुरक्षित रह सके और जल संकट के समय उपयोगी साबित हो.

सीएमओ नगरपालिका सुधीर सिंह का कहना है कि "एक्शन प्लान पूर्व से ही तैयार है. हम लोगों ने कुओं की सफाई भी चालू कर दी है. अभी फिलहाल 10 लाख का बजट रखा है. कुओं का एक-एक कर के सफाई किया जाएगा."