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कागजों पर जल जीवन मिशन सुपरहिट, जमीं पर बूंद-बूंद को तरस रहे अंचल, पानी ढो रहे ग्रामीण

सीहोर में लोगों को नहीं मिल रहा पानी, डोबरा गांव में 1 हजार की आबादी मात्र एक हैंडपंप के भरोसे, प्रवेश राजपूत की रिपोर्ट.

SEHORE WATER SHORTAGE
जमीं पर बूंद-बूंद को तरस रहे अंचल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 3:53 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 4:00 PM IST

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सीहोर: मध्य प्रदेश में बहुत जल्द मानसून की एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस बार पूरे देश में गर्मी ने विकराल रूप दिखाया है. मध्य प्रदेश में तो पारा इस बार 45 के पार ही देखने मिला, वहीं कई जगहों पर पानी की किल्लत से लोग अलग परेशान हैं. इसी तरह सीहोर में भी जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना की सच्चाई देखने मिल रही है. भीषण गर्मी में ग्रामीण इलाकों की जनता पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. लोग अपने जरूरी काम-धंधे और मजदूरी छोड़कर दिन भर पानी का इंतजाम करने में लगे हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि जिन विभागों और अफसरों पर ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, वे इस गंभीर समस्या से पूरी तरह बेखबर हैं.

10 में से 9 हैंडपंप सूखे, 100 परिवार एक ही हैंडपंप पर निर्भर

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में सीहोर विधानसभा क्षेत्र के दो प्रमुख गांवों (डोबरा और मुंगावली) की जो डरावनी तस्वीर सामने आई है, वह प्रशासनिक विफलता की कहानी बयां कर रही है. सीहोर विधानसभा क्षेत्र का गांव डोबरा इन दिनों भीषण जल संकट की आग में झुलस रहा है. हालात इतने विकराल हो चुके हैं कि लोगों को साइकिल और बाइकों पर कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है.

पानी की समस्या से जूझ रहे रहवासी (ETV Bharat)

एक हैंडपंप और घंटों का इंतजार

करीब एक हजार की आबादी वाले इस गांव में वैसे तो 10 सरकारी हैंडपंप हैं, लेकिन इनमें से 9 पूरी तरह सूख चुके हैं. एकमात्र बचे हैंडपंप का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है, जिससे रुक-रुक कर पानी आता है. इस पर पानी भरने के लिए ग्रामीणों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है.

नर्मदा जल का अधूरा इंतजार

गांव के लिए साल 2024 में नर्मदा पाइपलाइन योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन न तो पूरे गांव में पाइपलाइन बिछ पाई है और न ही पानी की टंकी का निर्माण पूरा हुआ है. इस संकट की सबसे बड़ी मार डोबरा कॉलोनी के उन 100 गरीब परिवारों पर पड़ रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे खुद का निजी बोरिंग करा सकें. हद तो यह है कि पंचायत के मद में लाखों रुपए पड़े होने के बावजूद सरपंच प्रदीप दांगी नया बोर नहीं करवा पा रहे हैं. पीएचई और जनपद पंचायत ने यह कहकर नए बोरिंग पर रोक लगा दी है कि गांव में जल निगम का काम चल रहा है, इसलिए नया हैंडपंप या बोर नहीं लगाया जा सकता.

जरुरत होने पर कराएंगे नया बोर

इस मामले में पीएचई विभाग के ईई प्रदीप सक्सेना का कहना है कि "शासन से इस बार नए बोरिंग के कम लक्ष्य मिले हैं. बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही नया बोर कराया जाएगा."

SEHORE WATER CRISIS
सूखे पड़े हैंडपंप (ETV Bharat)

मुंगावली गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 1.40 करोड़ की योजना

कमोबेश यही बदहाली सीहोर विधानसभा क्षेत्र के 3 हजार की आबादी वाले गांव मुंगावली की भी है. यहां जनवरी के महीने में ही गांव के सभी 13 सरकारी हैंडपंप दम तोड़ चुके थे. अब स्थिति यह है कि ग्रामीणों को खेतों पर लगे निजी ट्यूबवेलों और दूसरे गांवों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. पानी की किल्लत से जूझ रहे जिन ग्रामीणों के पास खुद के खेत हैं, उन्होंने खेतों से बल्लियों के सहारे पाइपलाइन बिछाकर गांव तक पानी खींचा है, लेकिन भूमिहीन और गरीब परिवार दूसरों के रहमों-करम पर टिके हैं.

6 साल में भागे दो ठेकेदार

मुंगावली को जल संकट से उबारने के लिए वर्ष 2021 में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नल-जल योजना शुरू की गई थी, घटिया निर्माण और समय पर काम न करने के कारण विभाग को दो निर्माण कंपनियों (अंबकेश्वर स्टील और राधिका अग्रवाल) को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा.

पीएचई विभाग की सफाई

ईई प्रदीप कुमार सक्सेना के मुताबिक "दो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के कारण योजना में देरी हुई है. अब नए ठेकेदार से काम कराया जा रहा है और जल्द ही योजना पूरी कर ली जाएगी."

Last Updated : June 1, 2026 at 4:00 PM IST

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