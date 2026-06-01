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कागजों पर जल जीवन मिशन सुपरहिट, जमीं पर बूंद-बूंद को तरस रहे अंचल, पानी ढो रहे ग्रामीण

सीहोर: मध्य प्रदेश में बहुत जल्द मानसून की एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस बार पूरे देश में गर्मी ने विकराल रूप दिखाया है. मध्य प्रदेश में तो पारा इस बार 45 के पार ही देखने मिला, वहीं कई जगहों पर पानी की किल्लत से लोग अलग परेशान हैं. इसी तरह सीहोर में भी जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना की सच्चाई देखने मिल रही है. भीषण गर्मी में ग्रामीण इलाकों की जनता पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. लोग अपने जरूरी काम-धंधे और मजदूरी छोड़कर दिन भर पानी का इंतजाम करने में लगे हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि जिन विभागों और अफसरों पर ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, वे इस गंभीर समस्या से पूरी तरह बेखबर हैं.

10 में से 9 हैंडपंप सूखे, 100 परिवार एक ही हैंडपंप पर निर्भर

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में सीहोर विधानसभा क्षेत्र के दो प्रमुख गांवों (डोबरा और मुंगावली) की जो डरावनी तस्वीर सामने आई है, वह प्रशासनिक विफलता की कहानी बयां कर रही है. सीहोर विधानसभा क्षेत्र का गांव डोबरा इन दिनों भीषण जल संकट की आग में झुलस रहा है. हालात इतने विकराल हो चुके हैं कि लोगों को साइकिल और बाइकों पर कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है.

पानी की समस्या से जूझ रहे रहवासी (ETV Bharat)

एक हैंडपंप और घंटों का इंतजार

करीब एक हजार की आबादी वाले इस गांव में वैसे तो 10 सरकारी हैंडपंप हैं, लेकिन इनमें से 9 पूरी तरह सूख चुके हैं. एकमात्र बचे हैंडपंप का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है, जिससे रुक-रुक कर पानी आता है. इस पर पानी भरने के लिए ग्रामीणों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है.

नर्मदा जल का अधूरा इंतजार

गांव के लिए साल 2024 में नर्मदा पाइपलाइन योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन न तो पूरे गांव में पाइपलाइन बिछ पाई है और न ही पानी की टंकी का निर्माण पूरा हुआ है. इस संकट की सबसे बड़ी मार डोबरा कॉलोनी के उन 100 गरीब परिवारों पर पड़ रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे खुद का निजी बोरिंग करा सकें. हद तो यह है कि पंचायत के मद में लाखों रुपए पड़े होने के बावजूद सरपंच प्रदीप दांगी नया बोर नहीं करवा पा रहे हैं. पीएचई और जनपद पंचायत ने यह कहकर नए बोरिंग पर रोक लगा दी है कि गांव में जल निगम का काम चल रहा है, इसलिए नया हैंडपंप या बोर नहीं लगाया जा सकता.