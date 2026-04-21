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खाली बर्तन ले सीहोर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची 12 गांवों की महिलाएं बिलख कर रोईं

सीहोर जिले के गांवों में भीषण पेयजल संकट. भरी दोपहरी में महिलाएं खाली बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और व्यथा सुनाई.

Sehore water crisis
सीहोर कलेक्ट्रेट में पानी संकट को लेकर प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 7:44 PM IST

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सीहोर : ग्रामीण अंचलों में जल संकट गहराने लगा है. पेयजल की किल्लत को लेकर 12 गांवों की महिलाओं ने सीहोर कलेक्टर दफ्तर पर हल्ला बोला. मंगलवार को कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई के दौरान महिलाएं खाली बर्तन लेकर पहुंची. महिलाओं ने जनसुनवाई में रो-रोकर पानी की समस्या अधिकारियों को बताई.

इससे पहले महिलाओं ने सिर पर खाली बर्तन रखकर पैदल मार्च निकाला. इसी दौरान प्यास से बुजुर्ग बेहाल महिला की कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने के दौरान चिलचिलाती धूप और प्यास के कारण तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी.

जनसुनवाई में पहुंची 12 गांवों की महिलाएं बिलख कर रोईं (ETV BHARAT)

गांवों में पानी की व्यवस्था कराने की मांग

प्रदर्शन कर रही नीलम बाई ने बताया "हमारे गांव में पानी नहीं है. हम एक किलोमीटर दूर से पैदल जाकर पानी ला रहे हैं. इस समस्या के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं." सभी महिलाओं ने जिला प्रशासन को अपनी पीड़ा बताते हुए ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में नए बोर उत्खनन करने, गांवों में जलस्तर नीचे जाने के कारण पुराने स्रोत सूख चुके हैं, इसलिए नए बोर कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही नियमित जलापूर्ति, भीषण गर्मी को देखते हुए वैकल्पिक साधनों से तुरंत पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई. महिलाओं का कहना है कि जल संकट से जूझ रहे 12 गांवों में पाइपलाइन और अन्य स्थायी जल योजनाओं को गति दी जाए.

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों तापमान बढ़ने के साथ ही कुएं और हैंडपंप जवाब दे रहे हैं. दूर-दराज के इलाकों से पानी लाना महिलाओं की चुनौती बन गई है. महिलाओं का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी. महिलाओं ने तहसीलदार अमित सिंह को ज्ञापन सौंपा. तहसीलदार ने बताया "पीएचई विभाग से मामला संज्ञान में लेकर महिलाओं की पानी समस्या का समाधान करेंगे."

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