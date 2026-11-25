आधी रात सड़कों पर उतरे VIT यूनिवर्सिटी के छात्र, प्रबंधन ने साधी चुप्पी, आखिर क्या है वजह
एक बार फिर चर्चाओ में सीहोर की VIT यूनिवर्सिटी, देर रात अचानक हॉस्टल से बाहर निकले छात्र और करने लगे हंगामा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:49 PM IST
सीहोर: आष्टा-भोपाल हाईवे पर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी एक बार फिर छात्रों के उग्र प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल, सोमवार देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद माहौल अचानक गरमा गया. जिसके चलते सैकड़ों छात्र हॉस्टल से बाहर निकल आए और ब्लाक-6 के सामने जमकर नारेबाजी की.
हॉस्टल से निकलकर ब्लाक-6 पर जुटा छात्रों का हुजूम
प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो के अनुसार सोमवार रात के सन्नाटे के बीच अचानक बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल और कैंपस की अन्य इमारतों से बाहर निकल आए. देखते ही देखते छात्रों का बड़ा हुजूम कैंपस की सड़कों पर मार्च करते हुए ब्लॉक-6 के सामने इकट्ठा हो गया और शोर-शराबा शुरू कर दिया. बता दें कि मंगलवार सुबह से ही इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं.
जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच टकराव बना वजह
नाम न छापने की शर्त पर एक छात्र ने बताया कि "इस पूरे हंगामे के पीछे जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच हुआ आपसी टकराव है." वीडियो में एक छात्र यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि कैंपस के भीतर जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया. हालांकि विवाद किस बात पर शुरू हुआ, इसके पीछे के ठोस कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है.
प्रबंधन ने साधी चुप्पी, पुलिस में नहीं हुई शिकायत
देर रात अचानक बढ़ी भीड़ और नारेबाजी के कारण पूरे कैंपस में लंबे समय तक अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा. इस घटना की गंभीरता के बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है और किसी भी अधिकारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इसके अलावा इस विवाद को लेकर अभी तक पुलिस थाने में भी कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है. बता दें वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों के असंतोष और हंगामे का यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ महीने पहले भी बुनियादी सुविधाओं, नियमों और आंतरिक अव्यवस्थाओं को लेकर कैंपस में बड़ा बवाल मच चुका है.