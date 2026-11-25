ETV Bharat / state

आधी रात सड़कों पर उतरे VIT यूनिवर्सिटी के छात्र, प्रबंधन ने साधी चुप्पी, आखिर क्या है वजह

आधी रात सड़कों पर उतरे वीआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र ( ETV Bharat )

सीहोर: ​आष्टा-भोपाल हाईवे पर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी एक बार फिर छात्रों के उग्र प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल, सोमवार देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद माहौल अचानक गरमा गया. जिसके चलते सैकड़ों छात्र हॉस्टल से बाहर निकल आए और ब्लाक-6 के सामने जमकर नारेबाजी की.

​हॉस्टल से निकलकर ब्लाक-6 पर जुटा छात्रों का हुजूम