ETV Bharat / state

सीहोर के निजी कॉलेज में Gen Z छात्रों का बवाल, तोड़फोड़ के बाद वाहनों में लगाई आग

सीहोर के आष्टा स्थित निजी कॉलेज में आधी रात छात्रों ने कैंपस में की तोड़फोड़. मेस में घटिया खाना और खराब पानी देने का आरोप.

SEHORE PRIVATE COLLEGE VANDALIZED
सीहोर के निजी कॉलेज में हजारों छात्रों ने मचाया बवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 3:43 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 4:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी से 40 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के आष्टा में स्थित एक निजी कॉलेज परिसर में आधी रात लगभग 4000 जेन-जी छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी. यह सिलसिला करीब सुबह 5 बजे तक जारी रहा. छात्रों ने सुबह भी कॉलेज परिसर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया और कॉलेज प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ अब भी हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि बुधवार सुबह से ही पैरा मिलिट्री फोर्स को कॉलेज परिसर में तैनात कर दिया गया है. इसके साथ जिला पुलिस के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया है. छात्रों ने यह बवाल मेस में घटिया खाना और खराब पानी की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने के बाद किया.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में इसलिए बदला

निजी कॉलेज में भोजन और पानी की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कुछ ही देर में हिंसात्मक हो गया. परिसर में मौजूद हजारों की संख्या में छात्र उत्तेजित हो गए. छात्रों का आरोप था कि शांतिपूर्ण हो रहे प्रदर्शन को कॉलेज प्रबंधन ने दबाने का प्रयास किया. गार्ड और अन्य कॉलेज के कर्मचारियों ने छात्रों का प्रदर्शन रोकने का दबाव बनाते हुए मारपीट की.

मेस में घटिया खाना और पीने का गंदा पानी देने का आरोप (ETV Bharat)

इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए कुछ ही मिनट में हजारों की संख्या में छात्र एकत्रित हो गए. विरोध के दौरान परिसर में व्यापक तोड़फोड़ की गई. जिसमें एक बस और कार को आग लगा दी गई. जबकि एक अन्य कार को पलटा दिया. वहीं एंबुलेंस, एक आरओ प्लांट और खिड़कियों के कांच फोड़ दिए गए.

SEHORE PRIVATE COLLEGE ASHTA
तोड़फोड़ के बाद वाहनों में लगाई आग (ETV Bharat)

कॉलेज प्रबंधन और छात्रों के बीच आज होगी वार्ता

सीहोर एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि "घटना की सूचना मिलते ही आष्टा थाने के साथ आसपास के थानों से भी पुलिस बल को मौके पर भेजा गया था. छात्रों के हुजूम और गुस्से को देखते हुए बाद में वहां पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है. स्थिति अब नियंत्रण में है.

GEN Z STUDENTS RUCKUS COLLEGE
कॉलेज प्रबंधन ने 30 नवंबर तक घोषित किया अवकाश (ETV Bharat)

कॉलेज प्रबंधन ने भी 30 नवंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है. पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छात्रों से निरंतर संवाद किया जा रहा है. आज कॉलेज प्रबंधन और छात्रों की सयुंक्त बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद दोनों पक्षों में समन्वय बन सकता है."

छात्रों का आरोप, दूषित पानी और खाने से हुई मृत्यु

एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि "वर्तमान में स्थिति सामान्य है. हंगामे के बाद कुछ बच्चे अपने घर जा रहे हैं. वीआईटी कॉलेज में सभी हॉस्टल के बच्चों से अपनी समस्याओं का आवेदन और बीमार बच्चों की जानकारी एसडीएम और एसडीओपी आष्टा द्वारा ली जा रही है."

वहीं इस मामले में छात्रों का आरोप है कि मेस में खाने के गुणवत्ता हीन होने और पानी में खराबी के कारण करीब 24 से ज्यादा छात्रों को पीलिया रोग हुआ था. लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया, जिससे कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई.

GEN Z STUDENTS RUCKUS COLLEGE
छुट्टी घोषित होने के बाद घर लौटते छात्र (ETV Bharat)

उच्च शिक्षा विभाग ने बनाई जांच कमेटी

उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन ने बताया कि "वीआईटी कैंपस में हंगामे को लेकर 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है. शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में जांच कमेटी वीआईटी कॉलेज हंगामे की जांच करेगी और 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी. इससे पहले सीहोर कलेक्टर से भी जानकारी ली गई है."

Higher Education Department formed inquiry committee
उच्च शिक्षा विभाग ने बनाई जांच कमेटी (ETV Bharat)

इस मामले में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार केके नायर का कहना है कि "पीलिया से एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई. कुछ बच्चों की रिपोर्ट में जरुर पीलिया की पुष्टि हुई थी. लेकिन समय पर इलाज मिलने की वजह से वो सब बच्चे ठीक हो गए थे. खाने और पानी की हम कई बार जांच करा चुके हैं. कॉलेज के खिलाफ शरारती तत्व भ्रम फैला रहे हैं."

Last Updated : November 26, 2025 at 4:44 PM IST

TAGGED:

SEHORE PRIVATE COLLEGE ASHTA
GEN Z STUDENTS RUCKUS COLLEGE
POOR QUALITY FOOD WATER COMPLAIN
COLLEGE VEHICLES SET ON FIRE
SEHORE PRIVATE COLLEGE VANDALIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव का जर्जर स्कूल बनाने अमेरिका से ली रिटर्न फ्लाइट, लाड़ली बहनों को सिखाया माइक्रोफाइनेंस

ग्रामीण महिलाओं की बदरवास ब्रांड की जैकेट, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक डिमांड

किसानों ने कपास की फसल में मवेशी छोड़ा, MSP के लिए खंडवा जाने से किया इनकार

छतरपुर के ITI कॉलेज में UP से बुलाए फर्जी परीक्षार्थी, मुन्ना भाइयों समेत 17 के खिलाफ FIR

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.