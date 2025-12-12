ETV Bharat / state

ई-अटेंडेंस पर सख्ती, सीहोर DEO ने 1724 शिक्षकों की दिसंबर की सैलरी रोकी

मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य. बार-बार निर्देश के बाद भी शिक्षक लापरवाही कर रहे. अब शुरू हुई सख्ती.

सीहोर डीईओ ने रोकी शिक्षकों की दिसंबर माह की सैलरी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 5:25 PM IST

सीहोर : शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को बार-बार नसीहत दी जा रही है कि हाजिरी केवल ई-अटेंडेंस से ही मान्य की जाएगी. इसके बाद भी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस रास नहीं आ रही है. सीहोर में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस से हाजिरी नहीं लगाई. अब जिला सिक्षा अधिकारी ने ऐसे टीचर्स की दिसंबर माह की सैलरी रोकने के आदेश जारी किए हैं. इसके बाद भी शिक्षक नहीं सुधरे तो कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी.

ई-अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में शिक्षक

ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर कई शिक्षक विरोध कर रहे हैं. वह अपने मोबाइल से अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं. ऐसे टीचर्स पर शिक्षा विभाग ने सख्ती की है. जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर जिले के 1724 शिक्षकों और अन्य शासकीय कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन भुगतान रोक दिया है.

सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर (ETV BHARAT)

जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने बताया "स्कूल शिक्षा विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी शासकीय स्कूलों में कार्यरत समस्त भृत्य, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारियों को "हमारे शिक्षक एप" पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश हैं."

बार-बार निर्देश देने के बाद भी शिक्षक लापरवाह

डीईओ संजय सिंह तोमर का कहना है "शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर पत्राचार और निर्देश के बावजूद कई कर्मचारी इस कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहें हैं. जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत कई कर्मचारियों द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए ई-अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है. इसके परिणाम स्वरूप राज्य स्तर पर सीहोर जिला प्रदेश में 35वें नंबर पर है. इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है. ई अटेंडेंस नही लगाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है."

नहीं सुधरे शिक्षक तो कारण बताओ नोटिस

इसके साथ ही सभी लोकसेवकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निरंतर ई-अटेंडेंस लगाएं, ताकि ई-अटेंडेंस में सीहोर जिले की स्थिति में राज्य स्तर पर सुधार हो. सीहोर विकासखंड में ऐसे 740 लोकसेवक हैं, जो अभी भी ई-अटेंडेंस नही लगा रहे हैं. आगे भी यदि वह लापरवाही करेंगे तो नोटिस जारी किए जाएंगे. वहीं, ई-अटेंडेंस का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी चल रहा है.

