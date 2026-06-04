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सीहोर में अमोनिया गैस का रिसाव, पुलिस और NDRF ने तुरंत चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

सीहोर में टला बड़ा हादसा, टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव, एनडीआरएफ और पुलिस ने तुरंत हालात को संभाला, प्रवेश राजपूत की रिपोर्ट.

SEHORE SONAKCHH AMMONIA GAS LEAK
सीहोर में अमोनिया गैस का रिसाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 12:56 PM IST

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सीहोर: दोराहा थाना क्षेत्र के सोनाकच्छ टोल प्लाजा के पास आज यानि गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कोटा से नागपुर की ओर जा रहे अमोनिया गैस से भरे एक टैंकर में अचानक रिसाव शुरू हो गया. गैस रिसाव की खबर मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आई और समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत रुकवाया टैंकर

जैसे ही अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना मिली, दोराहा थाना पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए टोल टैक्स के पास ही टैंकर को रुकवाया और तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. जहरीली गैस के फैलाव को रोकने के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को तत्काल मौके पर तैनात किया गया.

सीहोर में अमोनिया गैस का रिसाव (ETV Bharat)

नियंत्रण में स्थिति, नहीं कोई जनहानि

मामले के बारे में एसडीओपी पूजा शर्मा ने बताया कि "गैस रिसाव की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया था. रिसाव को पूरी तरह से बंद करने और स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार तकनीकी प्रयास किए जा रहे हैं. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है."

SEHORE POLICE NDRF STOPPED GAS LEAK
अमोनिया गैस का रिसाव किया गया बंद (ETV Bharat)

बताते चलें ​अमोनिया गैस बेहद तीखी और दमघोंटू होती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सजगता के कारण इसे आबादी क्षेत्र में फैलने से पहले ही रोक दिया गया. इस सूझबूझ भरे ऑपरेशन की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और हाइवे पर मौजूद राहगीरों व स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली.

SEHORE AMMONIA GAS LEAK
मौके पर मौजूद पुलिस और एनडीआरएफ टीम (ETV Bharat)

इससे पहले खंडवा में हुआ था LPG गैस का रिसाव

मध्य प्रदेश में गैस रिसाव की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. इससे पहले खंडवा में 13 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के पनवेल से जबलपुर जा रहे एलपीजी वैगन में गैस रिसाव हुआ था. यहां खंडवा रेलवे स्टेशन के आउटर पर 36 एलपीजी वैगन खड़ी थी, जिसमें अचानक रिसाव होने लगा था. जानकारी मिलते ही रेलवे व डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर वैगन को आइसोलेट किया था. यहां भी वक्त रहते प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो बड़ी घटना हो सकती थी.

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