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सीहोर में बड़ी घटना, जंगली जहरीले फल खाने से 6 बच्चे बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती

जंगली जहरीले फल खाने से 6 बच्चे बीमार ( ETV Bharat )

सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर में खेत में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों ने खेलते समय अंजाने में जहरीला फल खा लिया. इस घटना में आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, जिससे बच्चों को अचानक उल्टी और बेहोशी होने लगी. जिसके बाद परिजन आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सभी का इलाज जारी है.