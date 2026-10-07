सीहोर में बड़ी घटना, जंगली जहरीले फल खाने से 6 बच्चे बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती
सीहोर में सोयाबीन की कटाई के दौरान बच्चों ने खेल-खेल में खाया रतनजोत का बीज, घटना से गांव में मची अफरा-तफरी.डॉ.-प्रदीप चौहान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 11:34 AM IST
सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर में खेत में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों ने खेलते समय अंजाने में जहरीला फल खा लिया. इस घटना में आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, जिससे बच्चों को अचानक उल्टी और बेहोशी होने लगी. जिसके बाद परिजन आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सभी का इलाज जारी है.
गांव में मची अफरा-तफरी
घटना मुख्तार नगर गांव से सामने आई है. यहां स्थानीय निवासी किसान खेत में सोयाबीन की फसल काटने में व्यस्त थे और उनके बच्चे पास में ही खेल रहे थे. इस दौरान 6 बच्चों ने गलती से रतनजोत के जहरीले बीज खा लिए. इससे उनकी शाम तक हालत बिगड़ने लगी. बच्चों के अचानक उल्टी और बेहोशी की खबर से गांव में अफरा-तफरी मच गई.
सभी का आईसीयू में इलाज जारी
बच्चों को बेसुध अवस्था में देखकर परिजनों ने तुरंत उन्हें श्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद, बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सीहोर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां सभी का आईसीयू में इलाज जारी है.
प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज
सीहोर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. उमेश श्रीवास्तव ने बताया, "मंगलवार रात श्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र से 6 बच्चे जिला अस्पताल आए हैं. सभी मुख्तार नगर गांव निवासी है. रतनजोत के बीज खाने से बालकों की तबीयत बिगड़ गई थी. प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत समान्य है. इसलिए सभी को छुट्टी दे गी गई है."
- जबलपुर में भरभराकर गिरा 100 साल पुराना मकान, फंसे हुए लोगों को किया गया रेस्क्यू
- मुरैना का जहरीला धुआं पहुंचा हाईकोर्ट! विदेशों से आए टायर से कैंसर का खतरा, कंपनी से मांगा जवाब
ऐसा नहीं है कि रतनजोत के बीज खाने की यह पहली घटना सामने आई है. इससे पहले भी क्षेत्र में हर साल लगभग आधा दर्जन घटनाएं घटित होती रही हैं. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव में आखिरकार इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? ऐसी जानलेवा घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्र में जागरुकता फैलाना बेहद जरुरी है, जिससे इस तरह के मामलों में कमी आ सके.